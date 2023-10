Comprensió del comportament dels electrons en sals foses per a reactors nuclears avançats

Investigadors del Laboratori Nacional d'Oak Ridge del Departament d'Energia i de la Universitat d'Iowa han fet progressos significatius en la comprensió de com els electrons interaccionen amb les sals foses en reactors nuclears avançats. En simular computacionalment la introducció d'un excés d'electró a la sal de clorur de zinc fos, els científics van poder identificar tres estats que l'electró pot assumir.

En el primer escenari, l'electró passa a formar part d'un radical molecular que consta de dos ions de zinc. En el segon escenari, l'electró es localitza en un sol ió de zinc. En el tercer escenari, l'electró es deslocalitza i s'estén difusament sobre múltiples ions de sal. Aquestes troballes són crucials per predir l'impacte de la radiació en el rendiment dels reactors alimentats amb sal.

Els reactors de sal fosa es consideren un disseny potencial per a futures centrals nuclears. Per tant, entendre com reaccionen les sals foses a una radiació elevada és de la màxima importància. Els investigadors pretenien donar llum sobre el comportament d'un electró en contacte amb els ions que constitueixen una sal fosa.

Tot i que l'estudi no respon a totes les preguntes, proporciona un punt de partida crucial per a una investigació posterior sobre la interacció entre electrons i sals foses. Els investigadors també creuen que les tres espècies identificades formades pels electrons a curt termini podrien reaccionar per formar-ne de més complexes durant períodes més llargs.

L'estudi, titulat "Les sals foses a alta temperatura són reactives amb l'excés d'electrons? Cas de ZnCl2 ", es va publicar a The Journal of Physical Chemistry B. Va ser seleccionat com a elecció dels editors de l'ACS, indicant el seu potencial per a un ampli interès públic.

Aquesta investigació es va dur a terme com a part del Centre d'Investigació de la Frontera Energètica (MSEE EFRC) del DOE, dirigit pel Brookhaven National Laboratory. L'equip d'investigació té previst continuar investigant els efectes de la radiació en altres sistemes de sal. La seva investigació computacional es va realitzar a les instal·lacions d'usuaris del DOE, inclòs l'entorn de càlcul i dades per a la ciència al Laboratori Nacional d'Oak Ridge i el Centre de Càlcul Científic de Recerca Energètica Nacional del Laboratori Nacional de Lawrence Berkeley.

Comprendre el comportament dels electrons a les sals foses és crucial per a l'avenç dels reactors de sal fosa. Ajuda a garantir la seguretat i l'eficiència d'aquests reactors, que es consideren una opció prometedora per a la futura generació d'energia nuclear.

Fonts:

– Lawrence Bernard, ORNL