La pluja de meteorits d'Orióides: un esdeveniment celeste espectacular

La pluja de meteorits d'Orióides, descrita per la NASA com una de les pluges més boniques de l'any, arribarà a punt màxim en els propers dies. Coneguts per la seva brillantor i velocitat, els meteors de les Orònides viatgen a una velocitat sorprenent de 148,000 milles per hora o 41 milles per segon. Alguns d'aquests meteors deixen enrere trens brillants fets de runes, que s'afegeixen a l'esplendor de la pantalla celeste.

Segons la NASA, els meteors estaran emmarcats per algunes de les estrelles més brillants del cel nocturn, proporcionant un teló de fons espectacular per als observadors. La pluja va començar el 26 de setembre i s'allargarà fins al 22 de novembre, però s'espera el pic el 21 d'octubre. Durant aquest temps, els espectadors en cels sense lluna poden esperar veure uns 23 meteors per hora.

La pluja de meteorits d'Orióides es produeix anualment quan la Terra passa per una zona de l'espai plena de restes del cometa Halley. Aquests residus, formats per partícules de pols del cometa, són responsables de les ratlles de llum vistes com a meteors quan xoquen amb l'atmosfera terrestre.

Per observar la pluja de meteorits d'Orióides, el millor és trobar un lloc lluny de fonts de llum. Els ulls triguen uns 30 minuts a adaptar-se a la foscor, permetent una millor visibilitat dels meteors. A l'hemisferi nord, es recomana estirar-se d'esquena amb els peus cap al sud-est, mentre que a l'hemisferi sud es recomana apuntar els peus cap al nord-est.

Localitzar la constel·lació d'Orió, de la qual deriva el seu nom la pluja de meteors, guiarà els observadors cap al punt radiant del cel. Tanmateix, per a una visió més espectacular, el millor és mirar com a mínim entre 45 i 90 graus d'Orió, ja que això farà que els meteors semblin més llargs i impressionants.

Després d'octubre, els entusiastes de l'astronomia poden esperar amb il·lusió la pluja de meteors de les Leònides al novembre. Les Leònides, causades per les deixalles del cometa Tempel-Tuttle, se solaparan breument amb les Orònides abans d'arribar al seu màxim el 18 de novembre.

La bellesa de les pluges de meteors rau en la meravella de presenciar objectes celestes que interactuen amb l'atmosfera terrestre. Serveix com a recordatori de la immensitat i magnificència del nostre univers. Així doncs, marca els teus calendaris i prepara't per deixar-te impressionar per l'esplendor de la pluja de meteorits d'Orióides!

Definicions:

Pluja de meteors d'Orióides: una pluja de meteors anual que es produeix quan la Terra travessa el rastre de runes deixat pel cometa Halley.

Cometa Halley: un famós cometa periòdic que triga aproximadament 76 anys a orbitar el sol.

Punt radiant: el punt del cel des del qual semblen originar-se els meteors d'una pluja de meteors.

