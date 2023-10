Prepareu-vos per a la pluja de meteorits d'Orionids

Els observadors del cel tenen un plaer aquest mes, ja que la pluja anual de meteors d'Orióides arriba al seu punt àlgid. Aquest esdeveniment celeste, que produeix fins a 25 meteors per hora, està previst que enlluernarà els observadors d'estrelles dissabte a la nit i fins a la matinada de diumenge. Les orònides són particularment especials perquè els meteors són en realitat fragments del cometa Halley, conegut com el cometa 1P/Halley.

El cometa Halley és un famós cometa que només es pot veure des de la Terra cada 75 o 76 anys. Tanmateix, la pluja de meteorits d'Orióides ofereix una oportunitat perquè la gent sigui testimoni d'una part de la història d'aquest cometa anualment. Quan el cometa Halley orbita al voltant del sol, deixa un rastre de runes al seu pas. Quan la Terra passa per aquestes deixalles, entra a la nostra atmosfera a velocitats increïbles.

El doctor Minjae Kim, investigador de la Universitat de Warwick, explica que la pluja de meteorits d'Orióides es produeix entre el 2 d'octubre i el 7 de novembre, i el seu màxim es produeix la nit del 20 al 22 d'octubre. No obstant això, la pluja es pot observar abans i després de les dates punta. Aquesta dutxa no només és coneguda per la seva bellesa sinó també per la seva connexió amb el cometa Halley.

Per presenciar la pluja de meteorits de les Orònides, tot el que necessites és un cel clar, paciència i un lloc lluny de la contaminació lumínica. Els meteors seran visibles a ull nu a totes les parts del cel, cosa que el convertirà en un esdeveniment globalment visible. Tant si ets a l'hemisferi nord com al sud, pots gaudir d'aquest espectacle celeste fins al 7 de novembre.

Per tant, si us vau perdre l'"esdeveniment d'un cop a la vida" de veure el cometa Halley, no us preocupeu. La pluja de meteorits d'Orióides ofereix una oportunitat única per presenciar les deixalles deixades per aquest famós cometa i gaudir de la bellesa del cel nocturn.

Fonts:

– Nina Massey, corresponsal científica de PA