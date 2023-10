La pluja de meteorits d'Orióides: un espectacle espectacular al cel nocturn

La tardor no només ofereix temperatures més fresques, sinó que també ofereix l'oportunitat de presenciar una impressionant exhibició de focs artificials de la natura: la pluja de meteorits d'Orionids. Procedent del famós cometa Halley, aquesta pluja de meteors il·lumina el cel nocturn cada octubre, captivant els observadors del cel de l'hemisferi nord.

Tot i que el cometa Halley només és visible a la Terra una vegada cada 76 anys, tenim el privilegi de passar per la seva pols de cometa cada any entre setembre i novembre. Aquest fenomen celeste produeix l'enlluernadora pluja de meteors d'Orióides, que porta el nom de la constel·lació d'Orió, que apareix com el punt radiant d'aquests meteors.

Enguany, l'activitat màxima de la pluja de meteorits d'Orióides s'espera el 21 d'octubre, oferint la millor oportunitat per presenciar l'impressionant exhibició. Aquests meteors són coneguts per la seva velocitat excepcional, que travessen la nostra atmosfera a una velocitat sorprenent de 41 milles per segon. La gran velocitat de les orònides sovint dóna lloc a ratlles de llum colorides conegudes com a "trens" que es poden observar durant uns quants segons o fins i tot minuts.

A part de la seva velocitat, les orònides també són conegudes per produir boles de foc, que són intenses explosions de llum. Malgrat l'activitat màxima que es va produir el 21 d'octubre, els entusiastes del cel poden començar a observar les orònides després de la mitjanit de finals de setembre, i la pluja es pot veure fins a finals de novembre.

No obstant això, les condicions de visualització per al pic d'aquest any poden no ser ideals per a tothom. Es preveu que algunes parts de Texas, el sud-est, el nord-est, el nord-oest del Pacífic i el mig-oest experimentin cels ennuvolats, que dificultin la visibilitat. D'altra banda, els del sud-oest, les planes del sud, l'Atlàntic mitjà i la Florida central i sud tenen una millor previsió amb menys núvols que obstrueixen la vista.

Tot i que la Lluna plena de gairebé el 40% de la nit del pic pot robar part de l'espectacle, els dies previs al 21 d'octubre ofereixen una excel·lent oportunitat per detectar estrelles fugaces. L'esvelta lluna creixent dels dies 18 i 19 d'octubre proporcionarà millors condicions de visualització.

Així doncs, agafeu una manta, trobeu un lloc còmode sota el cel nocturn i prepareu-vos per deixar-vos hipnotitzar per l'espectacle còsmic que és la pluja de meteorits d'Orióides. Ser testimoni d'aquestes exhibicions celestes és un recordatori de la gran bellesa i meravella que existeix més enllà del nostre món.

Definicions:

– Pluja de meteorits: un esdeveniment celeste on sembla que nombrosos meteors (o estrelles fugaces) irradien des d'un únic punt del cel.

– Cometa Halley: un cometa periòdic que orbita al voltant del Sol aproximadament una vegada cada 76 anys. És conegut pel seu aspecte característic i es va veure per última vegada des de la Terra l'any 1986.

