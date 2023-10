Prepareu-vos per a la pluja de meteorits d'Orióids aquest cap de setmana

No us perdeu l'espectacular pluja de meteorits d'Orióides que tindrà lloc aquest cap de setmana. S'espera que la pluja assoleixi a les 8:10 ET de diumenge, però els meteors visibles s'escamparan pel cel durant tot el cap de setmana a un ritme de 20 a XNUMX per hora. El millor moment per detectar un meteor serà a primera hora del matí, quan el radiant, o el punt d'on sembla que s'han originat els meteors, és al màxim.

Per tenir les millors possibilitats d'observar un meteor, els experts suggereixen sortir a l'aire lliure durant almenys 10 o 20 minuts abans d'observar les estrelles per deixar que els ulls s'adaptin a la poca llum. També és ideal trobar un lloc allunyat de la contaminació lumínica amb una visió clara del cel fosc.

La pluja de meteorits d'Orióides és causada per les deixalles del cometa Halley, un dels cometes més famosos. Tot i que el cometa no serà visible fins a l'any 2061, deixa un rastre de deixalles que travessa la Terra cada any, donant lloc a les Orònides. Els grans de pols del cometa viatgen ràpidament i es vaporitzen quan entren a l'atmosfera, creant les ratlles brillants vistes com a meteors. Les orònides són conegudes per la seva brillantor i moviment ràpid.

Després del pic de les Orònides, encara queden cinc pluges de meteors més per capturar aquest any, incloses les Tàurides del Sud, Tàurides del Nord, Leònides, Gemínides i Úrsids. A més, queden tres llunes plenes el 2023: la lluna del caçador, la lluna del castor i la lluna freda.

Aquest cap de setmana és l'oportunitat perfecta per presenciar la bellesa de l'univers i meravellar-se amb les meravelles celestials de dalt. No us perdeu la pluja de meteorits d'Orióides, una exhibició enlluernadora que ens recorda els orígens antics del nostre sistema solar.

