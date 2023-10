Prepareu-vos per a l'espectacular pluja de meteorits d'Orióids aquest cap de setmana

Si esteu buscant un espectacle celeste enlluernador, no us oblideu de mirar cap amunt aquest cap de setmana per veure la pluja de meteorits de les Orònides. La pluja s'aconseguirà a les 8 p. m. ET de diumenge, però es poden veure meteors visibles recorrent el cel durant tot el cap de setmana, amb una velocitat de 10 a 20 meteors per hora. Aquest esdeveniment astronòmic es pot presenciar des de qualsevol part del món durant la nit.

Per maximitzar les possibilitats d'albirar un meteor, es recomana sortir a primera hora del matí. El radiant, que és el punt d'on semblen originar-se els meteors, tindrà el seu màxim al voltant de les 2 del matí en qualsevol zona horària. Tanmateix, la doctora Ashley King, investigadora en ciències planetàries del Museu d'Història Natural de Londres, suggereix que els meteors començaran a aparèixer tan bon punt es faci fosc.

Un factor a tenir en compte és la fase de la lluna durant aquest esdeveniment. Aquest cap de setmana, la lluna estarà en la seva fase de primer quart i es posarà prop de la mitjanit. Segons l'American Meteor Society, la lluminositat de la lluna pot interferir lleugerament amb la visibilitat dels meteors. King aconsella esperar a que la lluna es posin per obtenir unes condicions de visualització òptimes. Encara que estigueu en una ciutat amb contaminació lumínica, encara hauríeu de poder veure alguns meteors amb una mica de paciència.

La pluja de meteorits d'Orióides es produeix anualment quan la Terra travessa les deixalles deixades pel cometa Halley. Quan els fragments entren a l'atmosfera terrestre, creen ratlles de llum enlluernadores al cel. Aquesta pluja de meteors rep el nom de la constel·lació d'Orió, des d'on semblen irradiar els meteors.

No us perdeu aquesta oportunitat de presenciar la bella exhibició dels focs artificials de la natura. Trobeu un punt fosc lluny de les llums de la ciutat, relaxeu-vos i gaudiu de l'espectacle fascinant creat per la pluja de meteorits de les Orònides.

Fonts:

– EarthSky

– American Meteor Society