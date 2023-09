Els orígens dels anells de Saturn revelats per simulacions de superordinadors

By

Un nou estudi realitzat per la NASA, la Universitat de Durham i la Universitat de Glasgow ha proporcionat informació valuosa sobre els orígens dels anells emblemàtics de Saturn. La investigació suggereix que els anells es podrien haver format a partir de les restes de dues llunes gelades que van xocar i es van fragmentar fa centenars de milions d'anys.

L'estudi va proposar que les dues llunes progenitores probablement tenien una mida similar a Dione i Rhea, dues de les llunes actuals de Saturn. També es va especular que la formació d'aquestes llunes, juntament amb altres llunes que actualment orbiten Saturn, podria haver estat influenciada pels residus que no van acabar als anells després de la col·lisió.

Les mesures anteriors dels sistemes de Saturn es van obtenir principalment de la nau espacial Cassini que ha passat més d'una dècada observant el planeta i el seu entorn. Analitzant les dades de la sonda Cassini, els investigadors van descobrir que els anells de Saturn són més joves del que es creia.

Per aprofundir en l'origen dels anells de Saturn, l'equip de científics va utilitzar el superordinador COSMA de la Universitat de Durham. Utilitzant el programari de codi obert SWIFT, van simular diversos escenaris de col·lisió entre llunes precursores del sistema de Saturn. Aquestes simulacions es van realitzar amb una resolució més de 100 vegades superior a la d'estudis anteriors, proporcionant als científics coneixements sense precedents.

Després d'analitzar aproximadament 200 escenaris de col·lisió diferents, l'equip va concloure que una àmplia gamma d'impactes podria dispersar la quantitat adequada de gel al límit de Roche de Saturn, on s'instal·laria als anells de gel. Aquesta troballa dóna suport a la hipòtesi que els anells es van formar a partir de les restes de llunes en col·lisió.

A més, l'estudi va assenyalar que les teories alternatives no podien explicar la composició dels anells de Saturn, ja que no van tenir en compte l'absència de roca dins dels anells. Per tant, la nova investigació contribueix significativament a entendre els orígens dels anells de Saturn.

La investigació futura continuarà basant-se en aquestes troballes i aportant més llum sobre l'intrigant misteri que envolta la formació dels icònics anells de Saturn.

Fonts:

- "Un origen d'impacte recent dels anells i les llunes de mida mitjana de Saturn" - The Astrophysical Journal

- NASA

- Universitat de Durham

- Universitat de Glasgow