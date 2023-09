Comprendre la transició del comportament espontani al intencional en els nadons

Investigadors de la Florida Atlantic University han posat llum sobre el procés de com els nadons passen d'un comportament espontani a un comportament intencionat. A través d'un estudi centrat en nadons humans, els científics van descobrir que quan els nadons es van adonar que les seves accions estaven fent que un mòbil es mogués, es van estimular cada cop més per moure's, donant lloc a un bucle de retroalimentació positiva.

L'estudi va implicar lligar els peus dels nadons a un mòbil per a nadons muntat al bressol. Cada moviment dels peus dels nadons feia que el mòbil es mogués, que al seu torn estimulava que els infants es moguessin encara més. Aquesta retroalimentació positiva va posar de manifest la relació causa-efecte entre el nadó i el mòbil. Els investigadors van observar que el moment de la realització, marcat per un augment brusc de la taxa de moviment infantil, va representar el "naixement de l'agència".

Mitjançant la mesura dels moviments tant dels nadons com del mòbil, els investigadors van descobrir característiques dinàmiques i coordinatives d'aquest moment. L'estudi va emmarcar l'"agència" com una propietat emergent de l'acoblament funcional de l'organisme i el medi ambient. Va suggerir que l'agència sorgeix a través d'un procés d'autoorganització caracteritzat tant pel moviment com per la quietud, proporcionant informació significativa als nadons mentre exploren el món.

Scott Kelso, l'autor principal de l'estudi, va destacar que els nadons són capaços de fer que les coses succeeixin intencionadament mitjançant la dinàmica de coordinació del moviment i la quietud. L'estudi també va emfatitzar que el descobriment impulsat per l'agència té característiques observables, que es van identificar mitjançant els diferents grups en el moment i el grau de les explosions d'activitat infantil detectades.

Aquesta investigació afegeix a la nostra comprensió del desenvolupament primerenc del comportament intencional en humans. Suggereix que des de ben petits, els nadons són capaços de reconèixer els poders causals dins del seu entorn i navegar pel món amb intencionalitat.

Fonts:

– Florida Atlantic University

– L'estudi publicat a la revista Developmental Science