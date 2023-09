Un nou mosaic revela un detall sense precedents del cràter Shackleton al pol sud de la Lluna

La NASA ha publicat una nova imatge de mosaic del cràter Shackleton, un cràter d'impacte a l'ombra permanent situat al pol sud de la Lluna. Aquesta imatge, creada per la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) i els equips de ShadowCam, ofereix una visió rara i detallada del cràter.

El LROC, que orbita la Lluna des del 2009, i la ShadowCam, un instrument a bord de la nau espacial de l'Institut de Recerca Aeroespacial de Corea anomenada Danuri, llançada l'agost de 2022, tenen cadascuna les seves característiques úniques per veure la Lluna. El LROC està dissenyat per funcionar en condicions de poca llum, però té una capacitat limitada per fotografiar zones d'ombra que mai reben la llum solar directa. D'altra banda, la ShadowCam és 200 vegades més sensible a la llum que la LROC, depenent de la llum solar reflectida per les característiques geològiques de la Lluna o la Terra per capturar imatges en regions poc il·luminades.

El mosaic recent es va crear combinant imatges d'aquestes dues càmeres, permetent una visió completa de les parts més brillants i fosques de la Lluna. El cràter Shackleton, caracteritzat pel seu sòl permanentment ombrejat, està parcialment il·luminat pel sol en tres punts de la seva vora durant més del 90% de l'any, a causa de la lleugera inclinació de l'eix de la Lluna. Es creu que aquestes regions a l'ombra podrien albergar dipòsits de gel d'aigua, un recurs inestimable per a futures missions tripulades a la Lluna.

La NASA també va destacar que aquestes regions altament il·luminades del cràter Shackleton es podrien utilitzar per aprofitar l'energia solar per a un campament base durant futures missions, amb viatges a les regions a l'ombra per investigar el cràter de baixa temperatura. A més, el pol sud lunar ofereix una comunicació constant amb la Terra, cosa que la converteix en un lloc ideal per a l'exploració.

La publicació d'aquesta imatge detallada del cràter Shackleton proporciona als investigadors coneixements valuosos i una millor comprensió de la geologia de la Lluna. També obre el camí per a futures exploracions i utilització dels recursos de la Lluna per part de missions humanes.

Fonts:

- NASA