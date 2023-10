La tripulació de l'Expedició 70 realitza estudis de salut espacial i ciències de la Terra a l'Estació Espacial Internacional

By

La tripulació de l'Expedició 70 de l'Estació Espacial Internacional (ISS) ha estat ocupada realitzant diversos estudis científics i tasques de manteniment. L'ISS, una gran nau espacial en òrbita al voltant de la Terra, serveix com a laboratori d'investigació i port espacial per a la col·laboració internacional en l'exploració espacial. Ha estat ocupat contínuament des de l'any 2000 per tripulacions rotatives d'astronautes i cosmonautes d'arreu del món.

Un dels estudis que s'estan realitzant és l'anàlisi d'ADN, que ajuda a mantenir les tripulacions i les naus espacials segures amb menys dependència de la Terra. L'astronauta Jasmin Moghbeli va utilitzar un seqüenciador d'ADN portàtil per identificar els bacteris extrets de les mostres d'aigua de l'estació. Aquest estudi tecnològic contribuirà als plans de la NASA per a futures missions a la Lluna, Mart i més enllà.

Un altre estudi implica l'ús de dispositius portàtils per controlar la salut d'un astronauta. L'astronauta Moghbeli va portar una armilla Bio-Monitor i una diadema durant una sessió de 48 hores per provar la seva capacitat per controlar la salut mentre interferia mínimament amb les activitats diàries.

El comandant Andreas Mogensen de l'Agència Espacial Europea (ESA) va treballar dins de la cúpula, provant la capacitat d'una càmera avançada per observar les tempestes de la Terra i la seva activitat elèctrica. Les dades recollides poden millorar el coneixement atmosfèric i donar lloc a aplicacions espacials futures.

També s'han dut a terme comprovacions periòdiques i tasques de manteniment. Per exemple, l'enginyer de vol de la NASA Loral O'Hara va fotografiar el maquinari d'emergència, va comprovar la seva pressió arterial i va desinstal·lar components d'un vestit espacial. L'astronauta Satoshi Furukawa de JAXA va reemplaçar els filtres dins de la guantera Life Science i va canviar cassets de mostres dins del Laboratori de Ciència de Materials.

La tripulació també s'està preparant per a una caminada espacial, que està prevista per a les 2:10, hora d'estiu de l'est. Els cosmonautes Oleg Kononenko i Nikolai realitzaran la caminada espacial, que implica diverses tasques fora de l'ISS.

Aquests estudis i tasques en curs contribueixen a la nostra comprensió de la salut espacial, les ciències de la Terra i el manteniment de l'Estació Espacial Internacional.

