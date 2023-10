On veure la pluja de meteorits d'Oriónids a Ontario aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana, els residents d'Ontario tindran l'oportunitat de presenciar la impressionant pluja de meteorits d'Oriónids. Per a aquells que es pregunten on és el millor lloc per veure aquest esdeveniment celestial a Ontario, no busqueu més que el parc nacional de Pukaskwa. OnlineCasinos va classificar recentment el parc nacional de Pukaskwa com un dels millors parcs nacionals del Canadà per presenciar el pic de la pluja de meteors.

La pluja de meteorits de les Orònides, coneguda com "una de les pluges més boniques de l'any", arribarà al seu màxim el dissabte 21 d'octubre. OnlineCasinos va analitzar factors com la qualitat del cel, la contaminació lumínica i la popularitat d'Instagram per determinar els millors parcs nacionals del Canadà per observar les estrelles. El parc nacional de Pukaskwa a Ontario va aconseguir el setè lloc de 7 parcs, amb una puntuació general impressionant d'observació d'estrelles de 10.

Situat a la vora del llac Superior, el parc nacional de Pukaskwa és un refugi de biodiversitat per a la vida salvatge. El seu remot desert i la seva mínima contaminació lumínica creen les condicions perfectes per detectar estrelles fugaces. El parc ofereix unes vistes impressionants i un cel clar, el que el converteix en un lloc ideal per observar la pluja de meteorits de les Orònides.

La NASA descriu els meteors d'Orión com a brillants i de moviment ràpid. Durant el seu màxim, la pluja de meteors produirà al voltant de 15 a 20 estrelles fugaces cada hora. Es recomana visitar el parc nacional de Pukaskwa durant la nit d'aquest cap de setmana per presenciar aquest espectacle astronòmic.

A part del parc nacional de Pukaskwa, el rànquing també inclou altres parcs nacionals del Canadà ideals per observar les estrelles. Aquests inclouen el parc nacional de Banff, el parc nacional de les glaceres, el parc nacional de Jasper, el parc nacional de Yoho i molt més.

Ara, armat amb el coneixement del millor lloc per veure la pluja de meteorits d'Oriónids a Ontario, és hora de reunir els vostres companys d'observació d'estrelles i embarcar-vos en un viatge extraordinari sota el cel nocturn.

Fonts:

– Classificació de casinos en línia

- NASA