El vast univers químic: explorant el desconegut

Els científics estimen que hi ha milers de milions de compostos químics a l'univers, amb només un 1% d'ells identificats fins ara. Aquests compostos no descoberts tenen el potencial d'abordar problemes com l'eliminació de gasos d'efecte hivernacle i els avenços mèdics.

Quan Dmitri Mendeleiev va inventar la taula periòdica dels elements el 1869, els científics van començar a descobrir les substàncies químiques que van donar forma al món modern. Mentre que els elements estan formats per un tipus d'àtom, els compostos químics estan formats per dos o més àtoms. Alguns compostos es produeixen de manera natural, com l'aigua (fet d'hidrogen i oxigen), mentre que d'altres es creen mitjançant experiments de laboratori i processos de fabricació, com el niló.

Per comprendre la immensitat de l'univers químic, hem de considerar el nombre de possibles compostos químics que es poden formar utilitzant els 118 elements coneguts. Començant amb compostos de dos àtoms, hi ha 6,903 combinacions possibles. Els compostos de tres àtoms són al voltant d'1.6 milions i, a mesura que els compostos es tornen més complexos, necessitaríem que tothom a la Terra creés totes aquestes combinacions, diverses vegades. Tanmateix, l'estructura i l'estabilitat compostes contribueixen a la complexitat i dificultat de la seva síntesi.

El compost químic més gran creat fins ara té gairebé 3 milions d'àtoms i encara es desconeix la seva funció. No obstant això, s'utilitzen compostos similars per protegir els fàrmacs contra el càncer al cos fins que arriben al lloc objectiu.

Tot i que hi ha regles que regeixen la química, es poden doblegar, creant més possibilitats per als compostos químics. Fins i tot els gasos nobles, normalment poc reactius, poden formar compostos en determinades circumstàncies. Els entorns extrems, com les condicions de l'espai profund, amplien el regne dels possibles compostos. El carboni, que normalment li agrada estar unit a un o quatre àtoms més, pot unir-se temporalment a cinc àtoms, de la mateixa manera que un autobús amb una capacitat màxima de quatre pot transportar breument més passatgers.

Els químics sovint passen la seva carrera intentant crear compostos que desafien les regles químiques tradicionals, de tant en tant tenint èxit en els seus esforços. També exploren si determinats compostos només poden existir a l'espai o en entorns extrems, com ara els respiradors hidrotermals al fons oceànic.

Quan cerquen nous compostos, els científics sovint busquen compostos relacionats o reaccions químiques. Modificant compostos coneguts o utilitzant nous materials de partida en reaccions familiars, poden cercar "incògnites conegudes". L'exploració del món natural també ha donat lloc a descobriments importants, com la identificació de la penicil·lina el 1928, quan Alexander Fleming va observar les seves propietats antibacterianes.

Entendre l'estructura dels compostos és crucial per descobrir les seves propietats i cercar compostos similars. La invenció de les tècniques de raigs X, com la desenvolupada per Dorothy Crowfoot Hodgkin, ha facilitat la determinació de l'estructura de nous compostos. Ara, més que mai, els investigadors disposen de les eines per endinsar-se en les profunditats desconegudes de l'univers químic.

Fonts:

- "Confessions d'un químic: faig molècules que no haurien d'existir".

– Coneixement i recerca personals.