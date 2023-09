Antiga estructura de fusta, que es calcula que té més de 475,000 anys, descoberta a Àfrica

By

Els investigadors han descobert el que sembla ser l'estructura de fusta més antiga coneguda del món a la vora del riu Kalambo a Zàmbia i Tanzània. Aquesta estructura, que es calcula que té més de 475,000 anys, és anterior a l'aparició dels humans moderns. La disposició dels troncs es va fer modelant dos troncs amb eines de pedra esmolada i podria haver servit de passarel·la o plataforma per als avantpassats humans que vivien a la zona.

Les marques als troncs indiquen que van ser tallats, tallats i raspats amb diverses eines de pedra trobades al lloc. Un tronc de salze es recolza a sobre d'un altre tronc, assegurat per una gran osca en forma d'U invertida. El professor Larry Barham, l'arqueòleg principal de la Universitat de Liverpool, creu que l'estructura podria haver format part d'una passarel·la, una base per a una plataforma o fins i tot un lloc d'emmagatzematge o refugi.

Els objectes de fusta descoberts al jaciment es dataven d'almenys 476,000 anys, molt abans de l'aparició de l'Homo sapiens. És probable que l'Homo heidelbergensis, un precursor dels humans moderns, hagi creat aquesta estructura. El descobriment és important ja que la fusta rarament sobreviu durant períodes tan llargs, però els sediments plens d'aigua a les cascades de Kalambo van ajudar a preservar la fusta.

A més de l'estructura de troncs, es van trobar altres elements de fusta, com ara un pal d'excavació, una falca, una branca partida que podria haver format part d'una trampa i un tronc tallat als dos extrems. Aquestes troballes suggereixen que els primers humans estaven utilitzant materials a gran escala, com la pedra i la fusta, per donar forma i transformar el seu entorn.

Els investigadors tenen previst continuar les excavacions al jaciment i esperen treballar amb el govern de Zàmbia perquè les cascades de Kalambo siguin reconegudes com a patrimoni mundial de la UNESCO. La doctora Sonia Harmand, de la Universitat de Stony Brook, va descriure el descobriment com a innovador, posant èmfasi en el seu valor per augmentar la nostra comprensió de l'ús de materials orgànics durant l'evolució humana primerenca.

