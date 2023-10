Per què el nostre sistema solar no té Júpiters calents: un nou estudi ofereix una explicació

By

Un nou estudi ha aclarit per què el nostre sistema solar no té Júpiter calent, a diferència de molts altres sistemes exoplanetaris. Els Júpiters calents són grans planetes gegants gasosos que orbiten molt a prop de la seva estrella, amb períodes orbitals de l'ordre dels dies. S'ha trobat que aquests planetes són relativament comuns, especialment al voltant de les estrelles nanes vermelles. Tanmateix, són menys comuns al voltant d'estrelles semblants al Sol, i aquest estudi pretenia descobrir les raons d'aquest fenomen.

Els investigadors van analitzar una mostra de 382 estrelles semblants al Sol de la California Legacy Survey, examinant factors com la metal·licitat i l'edat de les estrelles. D'aquesta mostra, van identificar 46 estrelles que tenien planetes gegants gasosos. Aquests planetes es van dividir a més en Júpiters calents i Júpiters freds, que tenen períodes orbitals de l'ordre dels anys.

L'estudi va revelar diverses troballes interessants. En primer lloc, es va observar que hi havia més Júpiters freds que Júpiters calents, cosa que difereix dels sistemes planetaris al voltant de les estrelles nanes vermelles. A més, es va trobar que les estrelles més joves tenien més probabilitats d'acollir Júpiters calents en comparació amb les estrelles més velles.

Utilitzant aquestes dades, els investigadors van construir un model bayesià de Júpiters calents que orbiten estrelles semblants al Sol. Van descobrir que la taxa d'ocurrència de Júpiters calents disminueix a mesura que les estrelles envelleixen, amb un descens observat al voltant dels 6 milions d'anys, que es considera la vida mitjana d'una estrella. Això suggereix que, mentre que les òrbites dels Júpiters freds es mantenen estables durant milers de milions d'anys, les òrbites dels Júpiters calents es desestabilitzen amb el pas del temps, donant lloc a la seva destrucció a mesura que són consumides per la seva estrella hoste.

A partir d'aquestes troballes, es pot deduir que és poc probable que el nostre Sol hagi tingut un Júpiter calent en les seves primeres etapes, ja que no hi ha proves que ho avalen. Si un Júpiter calent hagués existit realment en els dies més joves del nostre Sol, hauria esborrat qualsevol món més petit al seu voltant. Aquest estudi posa de manifest la singularitat del nostre sistema solar i subratlla que els Júpiters calents són poc freqüents al voltant d'estrelles de mitjana edat com el nostre Sol.

A mesura que els científics continuen explorant i descobrint sistemes planetaris, és possible que ens trobem amb sistemes estel·lars més semblants al nostre, proporcionant una comprensió més profunda de la gamma d'exoplanetes de l'univers.

