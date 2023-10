Les estrelles antigues mostren la manca de Júpiters calents

By

Els investigadors han descobert que els Júpiters calents, gegants gasosos que orbiten al voltant de la seva estrella en qüestió de dies, no són comuns al voltant d'estrelles més antigues semblants al sol. L'estudi, que va analitzar una mostra de 382 estrelles semblants al sol, va trobar que les estrelles més joves tenien més probabilitats de tenir Júpiter calent que les estrelles més velles. Els investigadors van crear un model bayesià basat en la seva mostra i van trobar que la taxa d'ocurrència de Júpiters calents disminueix al voltant de la vida mitjana de l'estrella, cosa que suggereix que les seves òrbites es desestabilitzen amb el temps, la qual cosa les porta a ser consumides per la seva estrella.

Aquesta troballa ajuda a explicar per què el nostre sistema solar no té un Júpiter calent. Tot i que els Júpiters calents són comuns en general, són rars al voltant d'estrelles de mitjana edat com el nostre sol. L'estudi també destaca la singularitat del nostre sistema solar, ja que les estrelles semblants al sol són relativament rares a l'univers i la majoria dels planetes orbiten estrelles nanes vermelles.

La investigació ha posat llum sobre els tipus d'exoplanetes que es troben en diferents sistemes estel·lars. A mesura que la nostra comprensió dels sistemes planetaris s'amplia, és possible que descobrim més sistemes estel·lars similars al nostre, cosa que ens ajudarà a entendre millor la gran varietat de planetes que existeixen.

Font: Univers d'avui