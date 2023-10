Doble tracte celeste: eclipsis solars i lunars a l'octubre de 2023

Aquest octubre, els observadors d'estrelles viuran una experiència realment fascinant, ja que poden presenciar no un, sinó dos esdeveniments celestes. Tant un eclipsi solar (Surya Grahan) com un eclipsi lunar (Chandra Grahan) es produiran a l'octubre de 2023. Els eclipsis són fenòmens naturals que succeeixen quan un cos astronòmic bloqueja la llum d'un altre cos.

En primer lloc, el 14 d'octubre de 2023, hi haurà un eclipsi solar anular. Això passa quan la lluna passa entre el sol i la terra, projectant una ombra sobre parts de la Terra. Durant aquest eclipsi específic, el sol forma un anell de foc al voltant de la lluna. Aquest fenomen es coneix com a eclipsi de sol anular, que passa quan la lluna es troba en el punt més allunyat de la Terra, sembla més petita que el sol i no la cobreix completament. Com a resultat, la lluna apareix com un disc fosc a la part superior d'un disc més gran i brillant, creant un efecte semblant a un anell.

L'eclipsi solar anular començarà a les 11:29 del 14 d'octubre de 2023 (Nova Delhi) i finalitzarà a les 11:34 del mateix dia. Oferirà una visió espectacular per als afortunats de presenciar-ho.

A més, l'eclipsi lunar, l'últim del 2023, es produirà del 28 al 29 d'octubre. Un eclipsi lunar té lloc quan la lluna es mou a l'ombra de la Terra. La superfície de la Lluna pot semblar fosca o vermellosa durant aquest esdeveniment.

L'eclipsi lunar començarà el 28 d'octubre de 2023 a les 11:31 (Nova Delhi) i finalitzarà a les 3:36 am el 29 d'octubre de 2023. Aquesta durada ampliada ofereix una oportunitat meravellosa per als observadors del cel àvids per observar i apreciar la mostra celeste.

Assegureu-vos de marcar els vostres calendaris per a aquests esdeveniments astronòmics i prepareu-vos per a una experiència inoblidable!

