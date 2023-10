Canadà experimentarà un eclipsi solar parcial el 2023

By

El Canadà serà testimoni d'un eclipsi solar parcial el 14 d'octubre de 2023, quan l'eclipsi solar anular passa per l'estret camí de terra des d'Oregon als Estats Units fins a la costa de Natal al Brasil. Depenent de la ubicació al Canadà, l'enfosquiment del sol oscil·larà fins al 85%, donant lloc a un enfosquiment notable del dia.

Un eclipsi anular és diferent d'un eclipsi total de sol. En un eclipsi anular, la lluna sembla més petita i no cobreix completament el sol, creant un "anell de foc" brillant al voltant de la lluna. L'espectacle anular complet només es pot veure des de llocs al llarg del camí de l'anul·laritat, on la lluna travessa el centre del sol. A l'oest del Canadà, els observadors poden esperar un eclipsi parcial amb més del 50% de l'àrea del sol coberta per la lluna.

La durada i la cobertura màxima de l'eclipsi variarà en funció de la ubicació. Per exemple, a Victòria, Colúmbia Britànica, l'eclipsi durarà de 8:07 a 10:38, amb una cobertura màxima a les 9:19 a Vancouver, Prince George, Whitehorse, Lethbridge, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Thunder Bay, Windsor, Londres, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, Fredericton, Halifax, Charlottetown i St. John's també experimentaran l'eclipsi solar parcial en diferents moments.

Per veure l'eclipsi amb seguretat, és essencial utilitzar filtres solars especials dissenyats específicament per observar un eclipsi solar. Mirar directament el sol sense la protecció adequada pot danyar els ulls. Les ulleres solars genuïnes es poden comprar a RASC/centres de ciència locals o a botigues de renom. Alternativament, podeu crear un projector de forats o utilitzar una màscara de soldadura amb una lent de 14.

Els centres regionals RASC, els centres científics i els departaments universitaris de física organitzaran diverses festes a tot el Canadà. Aquests esdeveniments oferiran l'oportunitat de veure l'eclipsi a través de telescopis solars, i es repartiran ulleres d'eclipsi gratuïtes a la majoria de llocs. Alguns llocs suggerits per veure l'eclipsi inclouen el parc Mount Tolmie a Victoria, Science World i el Departament de Física i Astronomia de la UBC a Vancouver i l'Observatori RASC de TELUS World of Science a Edmonton.

Assegureu-vos de comprovar les condicions meteorològiques i els detalls d'esdeveniments específics a la vostra zona per gaudir plenament d'aquest fenomen celeste rar.

