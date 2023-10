Athena: el sistema de modelització de focs impulsat per IA que lluita contra els incendis forestals a NSW

By

Un nou sistema de modelització d'incendis anomenat Athena, impulsat per intel·ligència artificial i dades del laboratori de bombers de Black Mountain del CSIRO, està preparat per revolucionar la lluita contra els incendis forestals a Nova Gal·les del Sud (NSW). El Servei de Bombers Rurals de NSW està desplegant Athena per primera vegada després de proves exitoses l'any passat.

Utilitzant el model de comportament dels incendis conegut com Spark, desenvolupat per l'equip de Riscos i Comportament dels incendis forestals del CSIRO, Athena pot predir i traçar els incendis forestals, detectar amb precisió la trajectòria dels incendis i localitzar camions de bombers i recursos hídrics. El doctor Mahesh Prakash, que supervisa el treball del doctor Andrew Sullivan, diu que Spark té el potencial de salvar vides.

En la seva primera execució operativa, es van posar a prova les capacitats de predicció d'incendis d'Athena. Es van simular més de 85 incendis al mapa d'Athena, destacant la realitat alarmant del setembre més calorós que s'ha registrat.

Aquesta tecnologia d'avantguarda millorarà molt l'eficiència i l'eficàcia de la gestió dels incendis forestals a NSW. En proporcionar prediccions precises i mapes d'incendis en temps real, els serveis d'emergència poden respondre de manera més eficaç per protegir vides i propietats. A més, la capacitat de localitzar i desplegar els recursos d'extinció d'incendis de manera més eficient ajudarà a contenir els incendis i minimitzar-ne l'impacte.

El desplegament d'Athena marca un pas important en la batalla contra els incendis forestals. Mitjançant l'aprofitament del poder de la intel·ligència artificial i la utilització de tècniques avançades de modelització d'incendis, aquest sistema té el potencial de revolucionar la manera com prevenem, detectem i gestionem els incendis forestals en el futur.

Fonts:

- The Sydney Morning Herald

– Laboratori d'incendis de la Muntanya Negra del CSIRO