Cossos estrangers: explorant pandèmies i vacunes a través de la història

En l'últim llibre de Simon Schama, "Foreign Bodies", s'endinsa en el món de les pandèmies passats i presents, destacant les lliçons que hem après, així com les que encara hem d'entendre. El llibre se centra principalment en la vida i l'obra de Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, un científic que va desenvolupar vacunes casolanes per combatre el còlera i la pesta bubònica a finals del segle XIX i principis del XX.

L'escriptura de Schama porta els lectors a un viatge captivador per la vida d'Haffkine, des de les seves primeres experiències defensant la seva comunitat contra els pogroms russos fins a la seva formació al prestigiós Institut Pasteur de França. Va ser la vacuna de Haffkine la que el va portar a l'Índia el 1893, on va ser testimoni del seu notable èxit en la lluita contra el còlera. Més tard, aconseguiria un triomf encara més gran amb una vacuna per eradicar la pesta bubònica.

L'autor descriu amb un detall apassionant el minuciós procés que Haffkine va utilitzar per crear la vacuna contra la pesta, des de l'extracció de líquids fins al cultiu dels bacils en brou de cabra. Malgrat les importants contribucions de Haffkine a la salut pública a l'Índia, les autoritats colonials britàniques finalment es van cansar d'ell. S'havien recolzat en mesures més agressives, com la destrucció de pobles i l'expulsió d'autòctons, que sovint es van mostrar ineficaços. L'èxit d'un estranger com Haffkine va ser un cop per al seu orgull, que va portar a la seva eventual sortida de l'Índia.

Tot i que Schama inclou algunes excursions tangencials i històries addicionals, la seva admiració per Haffkine brilla. El llibre conclou amb una nota de suport per a Anthony Fauci i una sorprenent reflexió sobre el paper de la sang blava del cranc de ferradura en la producció de vacunes.

El treball de Schama planteja preguntes importants sobre el poder de la ciència en la lluita contra les pandèmies i el paper dels humans en la seva pròpia destrucció. Malgrat els nostres avenços, l'autor argumenta que són les nostres pròpies accions, com ara les armes nuclears i el canvi climàtic, les que representen una amenaça més gran per a la humanitat.

"Foreign Bodies" serveix com a testimoni de la vida i els èxits notables de Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. A través d'aquesta biografia, Simon Schama destaca l'immens impacte que poden tenir els científics individuals davant les crisis sanitàries globals.

Fonts:

– Schama, Simon. "Cossos estrangers: pandèmies, vacunes i salut de les nacions".

– Winchester, Simon. "Saber el que sabem".