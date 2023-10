Northrop Grumman uneix forces amb Voyager Space a l'Estació Espacial Comercial Venture

Northrop Grumman ha anunciat que ja no perseguirà el desenvolupament de la seva pròpia estació espacial comercial. En canvi, la companyia s'associarà amb Voyager Space, un esforç competitiu, per ajudar en el desenvolupament de l'estació espacial Voyager, coneguda com a Starlab. Sota la nova associació, les empreses se centraran en el desenvolupament de sistemes d'acoblament totalment autònoms per a la nau espacial de càrrega Cygnus de Northrop, que li permetran atracar a l'estació espacial Starlab.

Aquesta col·laboració entre Northrop Grumman i Voyager Space es considera un gran pas endavant per al programa Starlab. Dylan Taylor, president i conseller delegat de Voyager Space, va declarar que les capacitats tècniques de Northrop Grumman i l'èxit demostrat en els serveis de subministrament de càrrega tindran un paper fonamental per accelerar el desenvolupament de Starlab.

Tant Northrop Grumman com Voyager Space havien estat treballant de manera independent en els seus propis conceptes d'estació espacial. Les empreses van rebre acords de la Llei espacial de la NASA com a part del programa Destinacions comercials d'òrbita terrestre baixa (CLD). Aquests acords estan destinats a madurar els dissenys de les seves estacions per tal d'ajudar en el desenvolupament de successors comercials de l'Estació Espacial Internacional.

Tot i que el futur de l'estació proposada per Northrop és incert, la companyia es retirarà del seu acord amb la NASA. Northrop ha rebut 36.6 milions de dòlars d'un total de 125.6 milions de dòlars per determinades fites aconseguides en aquest acord. La NASA ha declarat que agafarà els 89 milions de dòlars no rebuts per Northrop i els destinarà a fites addicionals en els seus acords amb Voyager Space, Blue Origin i Axiom Space.

Northrop Grumman no ha proporcionat motius específics per a la seva decisió de retirar-se del desenvolupament de la seva pròpia estació. No obstant això, els funcionaris de l'empresa han destacat anteriorment els reptes amb el cas de negoci de les estacions comercials, incloses les qüestions reguladores i de responsabilitat, així com les incerteses sobre la participació dels socis internacionals.

En endavant, Northrop Grumman continua compromès amb el futur de l'òrbita terrestre baixa comercial i el seu paper amb Starlab donarà suport a les iniciatives de la NASA per fomentar el desenvolupament d'estacions espacials comercials com a part d'una economia creixent a l'òrbita terrestre baixa.

Definicions:

– Voyager Space: empresa que lidera el desenvolupament de l'estació espacial Starlab i implicada en empreses espacials comercials.

– Northrop Grumman: empresa de tecnologia aeroespacial i de defensa coneguda pel seu treball en missions i sistemes espacials.

