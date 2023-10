By

Un home de Whangārei, Brendon Reid, va veure per sorpresa una "bola de foc massiva" mentre mirava la televisió a casa seva a alta nit. Intrigat per la visió, Reid es va connectar i va descobrir fireballs.nz, un lloc web que proporciona informació sobre meteorits i permet a la gent informar dels seus avistaments. Va pujar el seu avistament i va rebre un correu electrònic de James Scott, professor del Departament de Geologia de la Universitat d'Otago, que va confirmar que el que Reid havia vist era realment un meteorit.

Aquesta trobada va despertar l'interès de Reid pels meteorits, i va decidir involucrar-se en el projecte Fireballs Aotearoa liderat per Scott. Reid ara té instal·lada una càmera de bola de foc a casa seva, que registra les activitats al cel nocturn i envia les dades a la Universitat d'Otago. L'esperança és localitzar el proper meteorit que aterra a Nova Zelanda mitjançant aquestes càmeres de boles de foc, que poden triangular els meteors. Scott va explicar que Nova Zelanda ha tingut nou meteorits coneguts en els últims 160 anys, i només dos d'ells són caigudes (recollides immediatament després de l'aterratge). Els set restants van ser trobats per casualitat.

La manca d'un sistema central d'informes per als albiraments de boles de foc ha fet difícil trobar meteorits caiguts. Scott va posar èmfasi en la necessitat de més càmeres, especialment a zones amb grans buits de cobertura com Northland. El 12 de desembre, la xarxa de Nova Zelanda tindrà una oportunitat única de presenciar la primera pluja de meteors associada al cometa 469/Wirtanen. Les persones interessades a participar en el projecte es poden inscriure al lloc web fireballs.nz. Es poden comprar càmeres llestes per 550 dòlars, i els participants només necessiten accés a una presa de paret estàndard, una bona Wi-Fi i una manera de connectar la càmera al seu edifici.

L'objectiu no és només localitzar meteorits a Nova Zelanda, sinó també recollir informació valuosa sobre la formació i l'evolució del sistema solar. Aquestes roques proporcionen informació sobre les primeres etapes del sistema solar i el seu desenvolupament al llarg del temps.

Fonts:

– Projecte Fireballs Aotearoa del Departament de Geologia de la Universitat d'Otago

– Professor James Scott, Departament de Geologia de la Universitat d'Otago

- Lloc web fireballs.nz