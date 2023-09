La missió OSIRIS-REx de la NASA està preparada per lliurar una mostra d'asteroides de Bennu

La missió OSIRIS-REx, que va començar fa dotze anys, està a punt d'aconseguir una fita important, ja que la seva sonda lliura més de 2 unces (60 grams) de material de l'asteroide Bennu. Aquesta mostra és de gran interès per als científics perquè es creu que Bennu és un romanent del primer sistema solar, que pot oferir informació sobre la formació dels nostres propis planetes. Tot i que no hi ha proves de material biològic al mateix Bennu, aquestes mostres poden revelar els blocs de construcció que van conduir a la vida a la Terra.

Bennu és un asteroide petit i fosc amb una superfície seca i calenta, el que el converteix en un entorn inhòspit per mantenir la vida. Jason Dworkin, el científic del projecte de la missió OSIRIS-REx, subratlla que la il·lusió per estudiar aquestes mostres no està relacionada amb la biologia sinó més aviat amb l'oportunitat d'obtenir un coneixement valuós sobre la història del sistema solar.

Les mostres es retornaran a la Terra en una categoria 5 "Retorn a la Terra sense restriccions", és a dir, no hi ha restriccions a les mostres, incloses les relacionades amb la biologia.

El 2019, els científics van fer una recerca de peces de meteorits de Bennu a diversos llocs del món, però no van poder trobar proves concloents. No obstant això, Dworkin assegura que fins i tot si hi hagués material biològic a Bennu, ja estaria present a la Terra, de manera que no hi ha motiu d'alarma.

La mostra, recollida per la nau espacial OSIRIS-REx el 2020, s'ha protegit per garantir que no es sobreescalfi durant la reentrada a l'atmosfera terrestre. En aterrar a Utah, la mostra es sotmetrà a una purga de nitrogen per evitar que la matèria externa la contamini. A continuació, es transportarà a una sala neta de Houston per a una anàlisi posterior.

Un equip de científics començarà a estudiar la mostra a Houston, i s'espera que els resultats inicials es publiquin en les properes setmanes. La mostra es dividirà i s'enviarà a uns 200 científics de tot el món per a una anàlisi posterior. L'objectiu és preservar la majoria de la mostra per a futures investigacions que puguin utilitzar noves tècniques i instruments no disponibles actualment.

El repte principal per als científics és evitar la contaminació de la Terra durant l'estudi de la mostra de l'asteroide. El seu objectiu és aprendre què ens pot explicar Bennu sobre la història del sistema solar sense interferències de la matèria terrestre.

Fonts:

- space.com