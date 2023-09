El cometa verd Nishimura, recentment descobert, visible per primera vegada en 400 anys

Un cometa verd recentment descobert anomenat Nishimura, en honor de l'astrònom japonès aficionat Hideo Nishimura que el va descobrir, actualment és visible per primera vegada en més de 400 anys. Nishimura va detectar el cometa amb una càmera digital Canon i un teleobjectiu. Els cometes són trossos de gel brut que queden dels residus que van quedar quan es va formar per primera vegada el nostre sistema solar. Normalment, els cometes es mantenen lluny del sol i són congelats i invisibles per a nosaltres. Tanmateix, de tant en tant, un cometa s'acostarà al sol.

A mesura que la calor del sol comença a evaporar el material gelat del cometa, la brutícia i la pols de l'interior s'alliberen, creant la cua del cometa que és visible des de la Terra. El descobriment de Nishimura és notable tenint en compte la prevalença dels telescopis automatitzats. Els astrònoms aficionats com Nishimura sovint troben un repte descobrir alguna cosa que encara no està a la carta estel·lar.

Per veure el cometa Nishimura, has d'estar a l'hemisferi nord i mirar cap al teu horitzó oriental abans de la sortida del sol. La millor oportunitat per veure'l és el dimarts al matí, quan està més a prop de la Terra. El 17 de setembre, el cometa estarà més a prop del sol i finalment es farà visible des de l'hemisferi sud. Busqueu-lo a la constel·lació de Lleó i utilitzeu uns prismàtics o un petit telescopi per a una bona visió.

Fonts: Considerant totes les coses, NASA, NurPhoto via Getty Images