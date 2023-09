L'equinocci i les aurores boreals: una exhibició espectacular

By

L'equinocci, que cau el 23 de setembre, podria oferir una millor oportunitat de l'habitual de presenciar la impressionant visió de l'aurores boreals, també coneguda com a aurora boreal. El camp magnètic de la Terra i la inclinació del planeta en aquell moment creen condicions favorables per a l'aparició d'aquest espectacle de llum natural. Tot i que mai no hi ha una garantia definitiva de veure l'aurora boreal, l'equinocci augmenta la probabilitat, en lloc de garantir-ho.

Segons David Moore, editor de la revista Astronomy Ireland, els millors llocs d'Irlanda per veure l'aurora boreal són la costa nord d'Irlanda del Nord i Mayo. Aquestes zones són ideals per les seves vistes descobertes de l'oceà Atlàntic, juntament amb la contaminació lumínica mínima de les ciutats i pobles. No obstant això, si el cel és clar, l'aurora boreal es pot veure des de qualsevol punt del país.

El fenomen de les aurores boreals comença després que les erupcions solars, o erupcions al sol, alliberin milers de milions de tones de radiació a l'espai. Aproximadament dos dies després que es produeixin aquestes erupcions solars, les partícules atòmiques van impactar contra l'atmosfera terrestre. Algunes d'aquestes partícules queden atrapades en el camp magnètic de la Terra i són atretes cap als pols nord i sud. Quan aquestes partícules xoquen amb els àtoms i les molècules de l'atmosfera, creen els colors vibrants associats a les aurores boreals.

Per experimentar plenament l'aurora, és essencial estar lluny de les llums artificials. Viure en un poble o ciutat només oferirà una vista de les principals pantalles. El sol passa per cicles d'activitat cada 11 anys, i s'ha d'aconseguir el seu punt màxim el 2025, cosa que fa que els propers anys siguin especialment oportuns per veure l'aurora boreal.

Astronomy Ireland ofereix un servei d'alerta d'aurores, que publica prediccions cada tarda sobre les condicions del cel per a la nit que ve, inclosa la possibilitat de veure l'aurora. Les llums es poden observar en diferents moments de la nit, de vegades durant diverses hores i de vegades només durant un breu període.

Tot i que els cels ennuvolats poden dificultar l'experiència visual, les partícules del sol impacten l'atmosfera molt per sobre dels núvols. Per tant, quan hi ha cel clar, les aurores boreals es poden veure en tota la seva esplendor.