Científics del Japó observen isòtops d'oxigen súper pesats

Científics del Japó han fet un descobriment important observant per primera vegada els isòtops d'oxigen superpesats oxigen-27 (27O) i oxigen-28 (28O). L'equip de l'Institut de Tecnologia de Tòquio i RIKEN van trobar que l'isòtop d'oxigen-28, que es pensava que era especialment estable, no era "doble màgia" com es creia anteriorment. El descobriment contribuirà a millorar la nostra comprensió de l'estructura nuclear i pot tenir implicacions per a la física de les estrelles de neutrons.

Quan els físics nuclears parlen de nombres màgics, es refereixen a una situació en què els nucleons d'un àtom (protons i neutrons) estan disposats d'una manera que fa que el seu nucli sigui inusualment estable. És molt poc probable que els àtoms amb un nombre específic de protons o neutrons, com 2, 8, 20, 28, 50, 82 o 126, pateixin pèrdues d'energia a causa de la desintegració radioactiva.

El concepte de nombre màgic es pot explicar mitjançant el model de capa nuclear. Els nuclis es poden considerar com a closques de diverses capes, similars a les capes d'una ceba, amb cada closca amb un cert nombre de "seients" per a neutrons o protons. Quan una closca s'omple de neutrons o protons, es considera "tancada". En el cas de l'oxigen-16 (16O), que té vuit protons i vuit neutrons, la primera capa s'omple de dos neutrons, i la segona s'omple de sis neutrons, el que el converteix en un nucli "doblement màgic".

L'isòtop d'oxigen-28 era un candidat a l'estat de doble màgia, ja que té vuit protons i 20 neutrons, amb els 20 neutrons distribuïts en tres capes. Tanmateix, els investigadors van trobar que la bretxa d'energia entre els dos orbitals finals de la capa de neutrons era feble, cosa que va permetre la barreja entre les dues petxines. Aquesta erosió de la closca no és habitual i va ser inesperada per al 28O.

El descobriment de la manca de "magia doble" a l'oxigen-28 és un desenvolupament important per a la teoria nuclear. Millorarà la nostra comprensió dels isòtops amb grans proporcions de neutrons a protó i ajudarà a avaluar les interaccions nuclears desconegudes com les forces de tres neutrons. Aquestes troballes poden tenir implicacions per estudiar les propietats de les estrelles de neutrons.

