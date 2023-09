El paper d'una nova cèl·lula mare en la craniosinostosi: un descobriment innovador

Els investigadors de Weill Cornell Medicine han identificat un tipus de cèl·lula mare formadora d'os fins ara desconeguda que condueix a la craniosinostosi, la fusió prematura del crani en els nadons. La craniosinostosi es produeix en aproximadament un de cada 2,500 nadons i pot impedir el desenvolupament del cervell si no es tracta quirúrgicament. Aquest estudi innovador, publicat a Nature, fa llum sobre la proliferació anormal d'un tipus específic de cèl·lules mare anomenades cèl·lules mare DDR2+.

L'equip d'investigadors va examinar ratolins amb una mutació comuna associada a la craniosinostosi humana i va trobar que aquesta mutació desencadena la proliferació anormal de cèl·lules mare DDR2+, donant lloc a una fusió prematura del crani. Aquest descobriment obre noves possibilitats per tractar la craniosinostosi dirigint-se i inhibint aquesta activitat anormal de les cèl·lules mare.

Per investigar la connexió entre les cèl·lules mare formadores d'os i la craniosinostosi, els investigadors van dissenyar ratolins en els quals les cèl·lules mare CTSK+, anteriorment vinculades a la craniosinostosi, no tenien un dels gens responsables de la seva funció. Contràriament a les seves expectatives, aquestes mutacions no van activar les cèl·lules mare calvarials per fusionar les plaques del crani; en canvi, van provocar l'esgotament d'aquestes cèl·lules mare a les sutures. La gravetat de la fusió es va correlacionar amb l'esgotament d'aquestes cèl·lules mare CTSK +.

El coautor principal, el doctor Matt Greenblatt, subratlla el potencial d'aquest descobriment afirmant: "Ara podem començar a pensar en tractar la craniosinostosi no només amb cirurgia, sinó també bloquejant aquesta activitat anormal de les cèl·lules mare". L'estudi planteja la possibilitat de desenvolupar tractaments nous que abordin la causa arrel de la craniosinostosi, proporcionant esperança als nadons i famílies afectades per aquesta malaltia.

En un estudi relacionat publicat a Nature el 2018, el mateix equip d'investigació va identificar un tipus diferent de cèl·lules mare formadores d'os anomenades cèl·lules mare CTSK+. Aquest descobriment anterior va provocar més investigacions sobre el paper d'aquestes cèl·lules mare en la causa de la craniosinostosi. Aquest estudi recent es basa en els resultats de les seves investigacions anteriors, aprofundint en la nostra comprensió dels mecanismes complexos subjacents a aquesta condició.

En general, aquest avenç en la comprensió de la craniosinostosi obre el camí per al desenvolupament de teràpies dirigides que podrien revolucionar el tractament d'aquesta malaltia i millorar els resultats dels nadons afectats.

