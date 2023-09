El paper de les cèl·lules mare anormals en la craniosinostosi

By

La craniosinostosi és una condició que implica la fusió prematura de la part superior del crani en els nadons. Això pot provocar un desenvolupament cerebral anormal si no es tracta. Investigadors de Weill Cornell Medicine han dut a terme un estudi preclínic per entendre millor les causes subjacents de la craniosinostosi.

L'estudi, publicat a la revista Nature, es va centrar en una de les mutacions genètiques més comunes associades a la craniosinostosi. Els investigadors van trobar que aquesta mutació indueix la proliferació anormal d'un tipus de cèl·lula mare formadora d'os fins ara desconeguda anomenada cèl·lules mare DDR2+. Aquestes cèl·lules contribueixen a la fusió prematura del crani.

Anteriorment, els investigadors havien descobert un altre tipus de cèl·lules mare formadores d'os conegudes com a cèl·lules mare CTSK + a la part superior del crani. Van sospitar que aquestes cèl·lules jugaven un paper en la craniosinostosi. Tanmateix, en aquest estudi, els investigadors van trobar que la mutació gènica associada a la craniosinostosi va provocar l'esgotament de les cèl·lules mare CTSK +, en lloc de la seva activació. Això els va portar a investigar el paper de les cèl·lules mare DDR2+.

Experiments i anàlisis posteriors van revelar que les cèl·lules mare DDR2+ són responsables de conduir una fusió anormal de sutures. Aquestes cèl·lules mare proliferen de manera anormal quan les cèl·lules mare CTSK+, que normalment suprimeixen la seva producció, moren a causa de la mutació del gen.

Els investigadors també van examinar mostres de teixit humà de cirurgies de craniosinostosi i van trobar cèl·lules mare DDR2+ i CTSK+ similars. Això posa de manifest la rellevància clínica de les seves troballes en ratolins.

A partir de les seves troballes, els investigadors suggereixen que la supressió de la proliferació de cèl·lules mare DDR2 + podria ser un tractament potencial per a la craniosinostosi. Les cèl·lules mare CTSK+ aconsegueixen aquesta supressió secretant una proteïna del factor de creixement anomenada IGF-1. Els investigadors especulen que imitar aquests mètodes podria ajudar a prevenir la fusió anormal del crani.

L'estudi obre noves possibilitats per tractar la craniosinostosi, reduint potencialment la necessitat de múltiples cirurgies. La investigació futura se centrarà a identificar altres tipus de cèl·lules mare formadores d'os al crani i entendre més la complexitat d'aquesta condició.

Fonts:

– https://weill.cornell.edu/

– Estudi publicat a Nature, 2020