La nova tecnologia permet als científics visualitzar les ones sonores i les imperfeccions dels cristalls

Els investigadors han fet un descobriment innovador en el camp de la ciència dels materials desenvolupant una tecnologia que els permet visualitzar ones sonores i defectes microscòpics dins dels cristalls. Aquest avenç innovador té el potencial de salvar la bretxa entre els moviments atòmics ultra ràpids i els fenòmens macroscòpics.

L'equip de científics de la Universitat de Stanford, la Universitat Tècnica de Dinamarca i el SLAC National Accelerator Laboratory van dissenyar un microscopi de raigs X avançat capaç d'observar directament les ones sonores a nivell de gelosia dins dels cristalls. Mitjançant l'aprofitament d'aquesta tecnologia, els investigadors poden obtenir una visió profunda de les ràpides transformacions dels materials i les seves característiques resultants.

L'estructura atòmica dels materials cristal·lins juga un paper important en la determinació de les seves propietats i aplicacions. Comprendre la presència de defectes i desplaçaments atòmics dins de la xarxa cristal·lina és crucial per comprendre per què determinats materials es tornen més forts o més trencadissos en condicions específiques.

Tradicionalment, ha estat un repte estudiar la dinàmica d'aquests defectes i distorsions en temps real a les escales adequades. Tanmateix, aquest nou estudi aborda aquesta limitació de manera efectiva. Els investigadors van generar ones sonores dins d'un cristall de diamant i van utilitzar el microscopi de raigs X per capturar les distorsions subtils de l'estructura de gelosia del cristall. En sincronitzar-se amb les escales de temps naturals de les vibracions a escala atòmica, van poder observar les distorsions amb gran detall.

Per distingir les desviacions causades per les ones sonores i els defectes, els científics van col·locar estratègicament una lent de raigs X especialitzada al llarg del feix. Aquesta lent va filtrar les parts prístines del cristall i va centrar les observacions en zones on hi havia alteracions estructurals.

Aquest desenvolupament innovador ofereix un mètode no invasiu i d'alta resolució per observar transformacions de materials ràpides. Anteriorment, la recerca en aquesta àrea es veia obstaculitzada per la manca d'eines capaços de captar aquests canvis ràpids. La capacitat de visualitzar i entendre aquestes transformacions té implicacions en diversos camps, com ara la ciència dels materials, la física, la geologia i la fabricació.

En obtenir informació sobre els canvis a nivell atòmic anteriors als esdeveniments macroscòpics, els investigadors poden millorar la seva comprensió de fenòmens com la propagació de calor i la dinàmica de les ones sonores. Aquesta nova tecnologia obre possibilitats per estudiar esdeveniments rars causats per defectes i estímuls localitzats dins dels cristalls, il·luminant els esdeveniments instigadors que condueixen a transformacions de fase a gran escala, fusió i reaccions químiques.

El document de recerca que detalla aquest treball pioner, titulat "Imatge en temps real d'ones acústiques en materials a granel amb microscòpia de raigs X", es va publicar a les Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències.

Fonts:

– Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències

– Laboratori Nacional Accelerador SLAC