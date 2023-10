Noves imatges del telescopi espacial James Webb revelen objectes sorprenents a la nebulosa d'Orió

By

Les noves imatges capturades pel telescopi espacial James Webb han revelat parells inesperats d'objectes semblants a planetes a la nebulosa d'Orió. La nebulosa d'Orió és un núvol brillant de pols i gas situat a la constel·lació d'Orió, a uns 1,300 anys llum de la Terra. Aquesta nebulosa ha estat durant molt de temps una font d'interès per als astrònoms a causa de la seva abundància d'objectes celestes, inclosos els discos que formen planetes al voltant d'estrelles joves i nanes marrons.

Utilitzant la càmera d'infraroig proper de Webb, els astrònoms van poder capturar imatges detallades de la nebulosa d'Orió. Quan van examinar la imatge de longitud d'ona curta, els científics es van centrar en el cúmul del trapezi, una regió amb nombroses estrelles joves que tenen aproximadament un milió d'anys. Entre les estrelles, també van descobrir nanes marrons, que són objectes massa petits per convertir-se en estrelles a causa de la manca de fusió nuclear als seus nuclis.

En la seva recerca d'objectes aïllats de poca massa, els astrònoms van fer un descobriment innovador. Van observar parells d'objectes semblants a planetes, als quals van anomenar Jupiter Mass Binary Objects (JuMBOs). Aquests JuMBO tenen masses entre 0.6 i 13 vegades la de Júpiter i semblen desafiar algunes teories astronòmiques fonamentals.

Els investigadors van identificar 40 parells de JuMBO i dos sistemes triples, tots en òrbites amples al voltant de l'altre. Tot i estar en parelles, aquests objectes solen estar situats a unes 200 unitats astronòmiques, que és 200 vegades la distància entre la Terra i el sol. Aquests objectes triguen entre 20,000 i 80,000 anys a completar una òrbita al voltant dels altres.

La temperatura d'aquests JuMBO oscil·la entre els 1,000 i els 2,300 graus Fahrenheit (de 537 a 1,260 graus centígrads) i són relativament joves amb aproximadament un milió d'anys. Es necessiten més investigacions per entendre els orígens d'aquests objectes i per què es troben a la nebulosa d'Orió.

Aquestes troballes desafien les teories existents sobre la formació d'estrelles i planetes. Suggereixen que pot haver-hi llacunes en la nostra comprensió de com es produeixen aquests processos. La nebulosa d'Orió continua sent una àrea d'estudi fascinant per als astrònoms, i amb els avenços dels telescopis, s'espera que es facin més descobriments en el futur.

Definicions:

– Nebulosa d'Orió: un núvol brillant de pols i gas situat a la constel·lació d'Orió.

– Nanes marrons: Objectes amb una massa entre la dels planetes i les estrelles.

– JuMBOs: Jupiter Mass Binary Objects, parelles d'objectes semblants a planetes amb masses entre 0.6 i 13 vegades la de Júpiter.

