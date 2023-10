Els sensors de microagulla permeten un seguiment continu dels nivells de medicació

By

Els sensors de microagulles ofereixen un mètode mínimament invasiu i continuat de monitorització molecular, proporcionant informació en temps real sobre l'estat de les malalties i els seus tractaments. Aquests sensors podrien revolucionar el camp dels wearables farmacèutics, permetent tractaments a mida basats en la farmacocinètica individual del pacient.

Els investigadors dels laboratoris nacionals de Sandia han desenvolupat un pegat de sensor portàtil que pot controlar contínuament els nivells de medicació al cos. Es van centrar específicament en la vancomicina, un antibiòtic utilitzat com a últim recurs per tractar infeccions bacterianes greus. La vancomicina té un rang terapèutic reduït, cosa que fa que el seguiment continu sigui fonamental per garantir un tractament efectiu sense danyar el pacient.

El sistema de sensors utilitza microagulles tipus bolígraf d'insulina combinades amb sensors a nanoescala. Els investigadors van connectar químicament sensors a nanoescala, coneguts com aptàmers, als cables d'or a la superfície de les microagulles. Aquests aptàmers són cadenes d'ADN que canvien de forma quan s'uneixen a la vancomicina, afectant el corrent elèctric detectat pel sistema sensor.

L'equip va provar amb èxit els sensors de microagulles en una solució salina que imitava les condicions dins del cos, així com en sang de vaca no diluïda. El sistema va ser capaç de detectar la presència de vancomicina en ambdós escenaris. Els investigadors també van inserir el pegat del sensor a la pell del porc per avaluar la seva funció després de ser inserit al cos.

Les aplicacions futures d'aquesta tecnologia poden incloure el seguiment d'altres molècules, com les citocines, que pateixen canvis significatius durant les infeccions. La capacitat de controlar els canvis en temps real podria accelerar el diagnòstic i ajudar en escenaris d'emergència.

Un dels reptes que estan abordant els investigadors és la interferència del senyal causada per substàncies a la sang i la pell. Han identificat el fibrinogen, una molècula implicada en la coagulació de la sang, com la principal causa d'interferència. Entendre i mitigar aquests factors millorarà la precisió del sistema de sensors.

Aquest sistema de sensor de microagulles té el potencial de revolucionar la forma en què es controlen els nivells de medicació, permetent tractaments personalitzats i en temps real.

– Biosensors and Bioelectronics journal: Alex M. Downs, Adam Bolotsky, Bryan M. Weaver et al. Detecció basada en aptàmers electroquímics de microagulla: mesures en temps real de molècules petites utilitzant microagulles d'acer inoxidable disponibles comercialment incrustades en sensors. DOI: 10.1016/j.bios.2023.115408