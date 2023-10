Un nou auricular de realitat virtual per a ratolins millora la investigació de les vies neuronals

By

Una nova publicació prèvia a la impressió revela el desenvolupament d'un auricular de realitat virtual (VR) dissenyat específicament per a ratolins. Aquest dispositiu innovador, anomenat MouseGoggles, ofereix una experiència més immersiva en comparació amb les configuracions tradicionals i té el potencial d'ajudar els investigadors a obtenir una comprensió més profunda de les vies neuronals implicades en comportaments complexos.

Actualment, per observar l'activitat cerebral d'un ratolí despert, els científics solen substituir una secció del seu crani per una finestra de vidre i asseguren l'animal sota un microscopi. En combinar aquesta tècnica amb un entorn virtual, els neurocientífics poden estudiar les xarxes neuronals associades a la navegació. Tanmateix, les pantalles originalment destinades a l'ús humà són costoses i tenen una resolució que supera la capacitat de detecció dels ratolins.

En resposta a aquest repte, els investigadors han desenvolupat MouseGoggles, un auricular de realitat virtual dissenyat específicament per a ratolins. Aquest dispositiu s'assembla als auriculars humans i consta de dues pantalles circulars, lents i un sistema informàtic encastat en una estructura impresa en 3D. A diferència de les pantalles tradicionals d'alta definició, MouseGoggles utilitza pantalles de baixa definició dissenyades originalment per a rellotges intel·ligents, que projecten el ratolí en un entorn virtual creat amb programari de videojocs.

Els experiments realitzats per l'equip d'investigació van trobar que els ratolins que portaven els auriculars MouseGoggles presentaven patrons similars d'activitat neuronal a l'escorça visual que els de les configuracions tradicionals. L'activació de les cèl·lules del lloc, que són neurones que responen a ubicacions específiques, també es va detectar a l'hipocamp dels ratolins que naveguen per l'entorn virtual. Aquestes troballes suggereixen que els ratolins van ser capaços de reconèixer ubicacions virtuals mentre realitzaven una tasca d'aprenentatge espacial.

Els auriculars MouseGoggles ofereixen una experiència més atractiva per als ratolins, cosa que els permet comportar-se de manera més natural durant els experiments. Això pot reduir potencialment el temps d'entrenament i la necessitat de configuracions fixades al cap, on els ratolins estan immobilitzats. El dispositiu és rendible, amb un preu inferior a 200 dòlars, utilitza peces de fàcil accés i un manual d'instruccions en línia per al muntatge.

Els investigadors que hi ha darrere de MouseGoggles es centren ara a desenvolupar versions més lleugeres i miniaturitzades dels auriculars per acomodar ratolins que caminan lliurement, basant-se en els comentaris de la comunitat de neurociència.

Fonts: Cap