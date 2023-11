Revelant la connexió: entendre els senyals a tot el cervell amb el mapa facial

Els científics han estat intrigats durant molt de temps pel moviment constant dels ratolins, des dels bigotis que es mouen fins a les contraccions del nas. De la mateixa manera, les neurones del cervell romanen actives fins i tot en absència d'estímuls externs o d'una tasca específica. Aquestes accions espontànies condueixen a l'activació de neurones en diverses regions del cervell, donant-nos informació sobre les activitats moment a moment d'aquests animals. Tanmateix, la veritable utilització d'aquests senyals generalitzats dins del cervell segueix sent un misteri.

Afortunadament, una eina innovadora anomenada Facemap està aportant una nova llum sobre com el cervell interpreta i utilitza aquests senyals generats per comportaments espontanis. Facemap utilitza xarxes neuronals profundes per establir una connexió entre els moviments dels ulls, els bigotis, el nas i la boca d'un ratolí i l'activitat neuronal dins del cervell. En combinar un rastrejador de punts clau i un codificador de xarxa neuronal profunda, aquest marc proporciona informació valuosa sobre l'activitat neuronal.

Una publicació recent a Nature Neuroscience presenta Facemap com a marc per modelar l'activitat neuronal basada en el seguiment orofacial. Atika Syeda, una estudiant de postgrau que treballa sota la direcció de Carsen Stringer, PhD, líder del grup al campus de recerca HHMI Janelia, va explicar que l'objectiu és descobrir i entendre els comportaments representats en diferents regions del cervell. Com es poden fer un seguiment eficaç d'aquests moviments i associar-los amb senyals neuronals?

Anteriorment, l'equip dirigit per Stringer havia descobert que l'activitat aparentment aleatòria en diferents àrees cerebrals dels ratolins era, de fet, impulsada per comportaments espontanis. Tanmateix, desxifrar com el cervell utilitza aquesta informació continuava sent un repte. Un pas crític per respondre a aquesta pregunta va implicar comprendre els moviments que provoquen aquesta activitat i comprendre la representació exacta dins de les regions del cervell.

Per abordar aquesta bretxa de coneixement, l'equip d'investigació va analitzar meticulosament 2,400 fotogrames de vídeo de cares de ratolí i va categoritzar punts diferents corresponents a diversos moviments facials associats a comportaments espontanis. Concretament, es van centrar en 13 punts clau que representen comportaments individuals com ara batre, arreglar i llepar.

Mitjançant el desenvolupament de models basats en xarxes neuronals, l'equip va reconèixer amb èxit aquests punts clau en els vídeos de cara del ratolí. A més, van establir correlacions entre aquests moviments facials i l'activitat neuronal mitjançant un altre model basat en xarxes neuronals profundes. El resultat? Facemap, que permet als investigadors presenciar com els comportaments espontanis d'un ratolí influeixen directament en l'activitat neuronal en regions específiques del cervell.

Facemap ofereix millores significatives respecte als mètodes anteriors, proporcionant una precisió millorada i un seguiment més ràpid dels moviments i comportaments orofacials en ratolins. En particular, s'ha dissenyat per fer un seguiment de les cares del ratolí i ha estat sotmès a un ampli entrenament previ, que li permet fer un seguiment amb precisió d'una àmplia gamma de moviments del ratolí. En comparació amb mètodes anteriors, aquesta potent eina pot predir el doble d'activitat neuronal en ratolins.

La millor part? Facemap és accessible per a tots els investigadors, ja que està fàcilment disponible i fàcil d'utilitzar. Des del seu llançament l'any passat, nombrosos científics de tot el món ja s'han descarregat l'eina i n'han tret els beneficis. Facemap simplifica els processos de recerca, permetent als investigadors obtenir resultats en el mateix dia.

En conclusió, Facemap està revolucionant la nostra comprensió de la intricada relació entre els comportaments espontanis i l'activitat cerebral. Aprofitant el poder de les xarxes neuronals profundes i el seguiment orofacial, els investigadors poden aprofundir en el complex funcionament del cervell. Aquesta eina innovadora obre noves vies per explorar la representació neuronal dels comportaments i obre el camí per a nous descobriments en neurociència.

