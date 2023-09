Els científics descobreixen una eina prometedora per combatre la pèrdua òssia a l'exploració espacial

Els científics han fet un gran avenç en la recerca de solucions per combatre la pèrdua òssia durant l'exploració espacial. L'equip d'investigadors ha millorat el potencial terapèutic de la molècula NELL-1, ampliant la seva semivida de 5.5 hores a 15.5 hores. Aquesta millora permet que la molècula es mantingui efectiva durant més temps sense perdre la seva bioactivitat.

Per millorar encara més la seva eficàcia específica, els investigadors van bioconjugar una molècula de bisfosfonat inert (BP) amb NELL-1, creant una molècula "intel·ligent" anomenada BP-NELL-PEG. Aquesta molècula s'adreça específicament als teixits ossis, que és crucial per combatre la pèrdua òssia durant estades prolongades en microgravetat.

Els resultats de l'estudi, publicats a la revista 'npj Microgravity', van demostrar que BP-NELL-PEG mostrava una especificitat superior per al teixit ossi, sense causar cap efecte advers observable. Aquest és un desenvolupament important, ja que els bifosfonats s'han associat habitualment amb efectes destructius sobre els teixits ossis.

Els investigadors creuen que les seves troballes són molt prometedores per al futur de l'exploració espacial, especialment per a missions que impliquen estades prolongades en microgravetat. Preveuen que BP-NELL-PEG podria esdevenir una eina valuosa per combatre la pèrdua òssia i el deteriorament musculoesquelètic, especialment quan l'entrenament de resistència convencional no és factible a causa de lesions o altres factors incapacitants.

Tot i que l'estudi ha mostrat resultats prometedors, es necessiten més estudis humans per confirmar la seva eficàcia. Si aquests estudis continuen tenint èxit, BP-NELL-PEG podria revolucionar la manera com els astronautes combaten la pèrdua òssia durant els viatges espacials. Aquest avenç té el potencial de millorar la salut i el benestar generals dels astronautes, garantint missions reeixides i segures en el futur.

Fonts:

– Article font (URL)

– Diari: 'npj Microgravity'