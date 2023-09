Una teràpia prometedora per mitigar la pèrdua òssia a l'espai i a la Terra

Investigadors de la Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA), han desenvolupat una teràpia que és prometedora per reduir la pèrdua òssia dels viatges espacials de llarga durada, així com la degeneració musculoesquelètica a la Terra. La microgravetat, experimentada pels astronautes a l'espai, provoca una pèrdua òssia a un ritme 12 vegades més gran que a la Terra, i suposa una amenaça per a la salut de l'esquelet. L'equip de la UCLA va investigar si el lliurament sistèmic de la molècula-1 semblant a NELL (NELL-1) podria ajudar a mitigar aquesta pèrdua òssia.

NELL-1 és una proteïna crucial per al desenvolupament ossi i el manteniment de la densitat. Els investigadors van millorar el potencial terapèutic de NELL-1 allargant la seva semivida i creant una molècula "intel·ligent" que s'adreça específicament als teixits ossis sense causar efectes adversos. Les troballes, publicades a la revista 'npj Microgravity', van demostrar que la nova molècula, coneguda com BP-NELL-PEG, va demostrar una especificitat superior per al teixit ossi sense causar efectes adversos observables.

Segons Chia Soo de la UCLA, aquestes troballes són una gran promesa per al futur de l'exploració espacial, així com per combatre la pèrdua òssia i el deteriorament musculoesquelètic a la Terra. Kang Ting de l'Institut Forsyth va afegir que BP-NELL-PEG podria ser una eina prometedora quan l'entrenament de resistència convencional no és factible a causa de lesions o altres factors.

Per provar la teràpia en condicions espacials reals, els investigadors van realitzar un estudi amb ratolins. La meitat dels ratolins van passar nou setmanes llargues en microgravetat per simular viatges espacials de llarga durada. L'altra meitat va ser retornada a la Terra després de 4.5 setmanes. Tots dos grups van ser tractats amb BP-NELL-PEG o amb una substància de control. Els resultats van mostrar que els ratolins tractats amb BP-NELL-PEG tenien un augment significatiu de la formació òssia. A més, no es van observar efectes adversos aparents per a la salut tant als ratolins tractats a l'espai com a la Terra.

Aquesta teràpia no només té potencial per a futures missions espacials, sinó que també ofereix un tractament potencial per als pacients que pateixen osteoporosi extrema i altres afeccions relacionades amb els ossos a la Terra. Es necessiten més estudis humans per confirmar aquestes troballes i explorar completament els beneficis terapèutics de BP-NELL-PEG.

