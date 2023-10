Oncologia de precisió: el nou mètode permet l'anàlisi de mostres de tumors

By

L'oncologia de precisió, que implica un diagnòstic i un tractament precís del càncer, està guanyant popularitat. No obstant això, la majoria dels mètodes per examinar les característiques moleculars d'un tumor es basen en cèl·lules fresques o congelades, mentre que els teixits tumorals eliminats quirúrgicament solen remullar-se en formalina i incrustar-se en cera de parafina. Malauradament, és difícil analitzar les mutacions d'ADN o els canvis de regulació gènica en aquestes mostres de teixit incrustat en parafina (FFPE) fixades en formalina.

En una publicació recent a Nature Communications, científics del Fred Hutchinson Cancer Center han desenvolupat un mètode que adapta la tècnica CUT&Tag per examinar elements reguladors gènics importants en FFPE. Aquest mètode modificat, anomenat CUTAC, permet als investigadors obtenir dades d'alta qualitat i identificar gens clau implicats en els tumors.

Durant la pandèmia de la COVID-19, el biòleg molecular Dr. Steven Henikoff va desenvolupar CUTAC treballant al voltant de proteïnes d'envasament d'ADN per revelar regions que tenen un paper en la regulació de la transcripció. Utilitzant aquest mètode en FFPE de ratolí, Henikoff i els seus col·legues van descobrir patrons de regulació gènica prèviament desconeguts, inclosa la identificació de microRNAs que poden tenir un paper en el càncer.

La capacitat d'extreure informació molecular dels FFPE podria permetre estudis retrospectius que vinculin la biologia del tumor amb els resultats del pacient mitjançant mostres existents i emmagatzemades. A més de la seva aplicació en la investigació del càncer, el nou mètode podria tenir potencial per investigar processos biològics més enllà del càncer.

Els FFPE s'han utilitzat àmpliament als departaments de patologia per a l'emmagatzematge i l'anàlisi a llarg termini des de finals del segle XIX. Els avenços tecnològics dels darrers anys han permès als científics estudiar les seqüències gèniques, l'expressió gènica i l'empaquetament de l'ADN. Tanmateix, aquestes tècniques solen requerir cèl·lules fresques o congelades, cosa que fa que la valuosa informació molecular emmagatzemada als FFPE sigui inaccessible.

El mètode CUT&Tag del Dr. Henikoff, que analitza els patrons de cromatina a l'ADN, s'ha adaptat per mapejar regions compactades de cromatina i llocs de pausa per als enzims de construcció d'ARN en FFPE. Aquestes regions proporcionen informació important sobre la regulació gènica i els processos biològics que es produeixen en els tumors.

Els científics estan treballant amb EpiCypher, Inc., el proveïdor comercial de CUT&Tag, per comercialitzar el mètode modificat per utilitzar-lo en FFPE.

