La nova formació de supercontinents podria posar en perill els humans i els mamífers en 250 milions d'anys

Investigadors de la Universitat de Bristol han utilitzat models climàtics de supercomputadors per predir la formació d'un nou "supercontinent" en 250 milions d'anys, conegut com Pangea Ultima. S'espera que aquesta fusió de continents condueixi a condicions climàtiques extremes que farien el planeta pràcticament inhabitable per als humans i els mamífers.

Els investigadors van simular les tendències de temperatura, vent, pluja i humitat per a Pangea Ultima, tenint en compte factors com el moviment de les plaques tectòniques, la química oceànica i la biologia. Van trobar que la formació del supercontinent donaria lloc a erupcions volcàniques més freqüents, alliberant diòxid de carboni a l'atmosfera i provocant l'escalfament global. A més, el sol es tornaria més brillant, emetria més energia i augmentaria encara més la temperatura de la Terra.

La combinació d'aquests factors donaria lloc a temperatures generalitzades que oscil·len entre els 40 i els 50 graus centígrads, juntament amb alts nivells d'humitat. Els humans i altres espècies lluitarien per sobreviure en aquestes condicions, ja que no han evolucionat per suportar una exposició prolongada a una calor excessiva. L'augment de la calor també comportaria una manca d'aliments i fonts d'aigua per als mamífers.

Tot i que hi ha incerteses a l'hora de fer prediccions en el futur, els investigadors estimen que només entre el 8% i el 16% de la terra de Pangea Ultima seria habitable per als mamífers. A més, els nivells de diòxid de carboni podrien duplicar els nivells actuals si els humans continuen cremant combustibles fòssils. Els investigadors subratllen que aquesta perspectiva trista hauria de servir com a recordatori de la urgència d'abordar la crisi climàtica actual.

Segons un informe anterior recolzat per l'ONU, si l'escalfament global no s'alenteix dràsticament, milers de milions de persones i altres espècies s'enfrontaran a grans reptes per adaptar-se al canvi climàtic. És crucial reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i esforçar-se per aconseguir emissions netes zero tan aviat com sigui possible per mitigar l'impacte del canvi climàtic.

Els resultats de la investigació subratllen la importància d'abordar la crisi climàtica en curs i destaquen les conseqüències negatives de les emissions humanes de gasos d'efecte hivernacle. Tot i que les condicions extremes previstes per a 250 milions d'anys poden semblar llunyanes, avui ja estem experimentant els efectes nocius del canvi climàtic. És fonamental prendre mesures immediates per salvaguardar el planeta i les generacions futures.

