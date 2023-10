Els fòssils de transició desapareguts al Precambrià: més proves contra l'evolució darwiniana

L'aparició brusca de diversos phyla animals durant l'explosió del Cambrià ha suposat durant molt de temps un repte per a l'evolució darwiniana. Segons aquesta teoria, les novetats biològiques complexes haurien d'haver sorgit progressivament al llarg del temps, amb nombroses formes intermèdies. Tanmateix, no s'han trobat fòssils de transició als estrats del Precambrià finals que van precedir l'explosió del Cambrià. El període Ediacarí, que abasta el final del Precambrià, sí que conté macrofòssils complexos, però la seva relació amb els fils animals posteriors del Cambrià segueix sent controvertida.

El mateix Charles Darwin va reconèixer això com una greu objecció a la seva teoria, assenyalant la manca de registres dels amplis períodes primordials anteriors a l'estrat cambrià. L'explicació més comuna d'aquesta absència és la incompletitud del registre fòssil, la qual cosa suggereix que els avantpassats dels animals devien existir, però no es van conservar fàcilment a causa de la seva petita mida i els seus cossos tous. Tanmateix, aquesta hipòtesi d'artefacte ha estat refutada pels descobriments recents de localitats fòssils d'Ediacar que podrien haver permès la preservació de precursors d'animals petits i de cos tou. En canvi, aquestes localitats només van produir algues fòssils i alguns organismes problemàtics.

Un estudi recent publicat a Trends in Ecology and Evolution afegeix més proves contra la hipòtesi de l'artefacte. Els paleontòlegs dirigits per Derek Briggs van comparar els processos de fossilització i la geologia dels estrats del Precambrià i el Cambrià i van trobar una absència total d'animals a les capes del Precambrià adequats per a la seva conservació. Suggereixen una limitació màxima suau a l'antiguitat animal fa 789 milions d'anys. Les condicions de tipus Burgess Shale, que s'han proposat com a entorn propici per a la preservació primerenca dels animals, no s'han associat amb biotes fòssils que datan de fa 789 milions d'anys o més.

Els autors de l'estudi impliquen que un buit criogenià en biotes excepcionalment conservades pot explicar l'aparició brusca dels animals més endavant. Tanmateix, aquesta interpretació sembla passar per alt evidències contradictòries, inclosa l'absència d'animals metazous o bilaterians no controvertits durant aquest temps. A més, altres estudis han posat la màxima limitació per als primers animals a una edat encara més jove, més propera al començament del Cambrià.

Aquestes troballes desafien els supòsits graduals de l'evolució darwiniana i contradiuen la datació suggerida pels estudis del rellotge molecular. És important que els biòlegs evolutius reconeguin i abordin les discrepàncies significatives entre les dades empíriques i les prediccions bàsiques de la seva teoria.