La nova estratègia millora l'electròlisi selectiva del monòxid de carboni a l'acetat

Investigadors de l'Institut de Física Química de Dalian (DICP) de l'Acadèmia Xinesa de Ciències (CAS) han desenvolupat una nova estratègia per millorar la selectivitat de l'electròlisi del monòxid de carboni (CO) a l'acetat. L'equip va construir interfícies metall-orgàniques per crear microambients de reacció favorables, donant lloc a un augment significatiu de la producció d'acetat.

L'electròlisi alcalina de CO2 té el potencial de produir productes multicarboni (C2+) com l'acetat i l'etilè, però la seva eficiència en l'ús de CO2 encara és limitada. L'electròlisi en tàndem, que combina l'electròlisi d'òxid sòlid o CO2 àcid amb electròlisi de CO i CO alcalí en etapes seqüencials, ha demostrat una eficiència de carboni més alta. Tanmateix, la generació selectiva d'un producte específic de C2+ continua sent un repte en l'electròlisi de CO.

En aquest estudi, els investigadors van emprar la reconstrucció electroquímica in situ de complexos moleculars de Cu per construir interfícies Cu-orgàniques. Això els va permetre ajustar els microambients de reacció que envolten els llocs catalíticament actius. Les interfícies Cu-orgàniques van millorar l'adsorció de CO, van reduir la barrera energètica per a l'acoblament CC i van facilitar la formació d'acetat.

Els resultats van ser impressionants, ja que van aconseguir una eficiència de l'acetat Faradaic del 84.2% i una selectivitat de carboni acetat del 92.1% a una densitat de corrent de 500 mA cm-2. La densitat màxima de corrent parcial d'acetat va arribar als 605 mA cm-2, amb un rendiment d'acetat del 63.4%. Aquestes troballes demostren el potencial de les interfícies metall-orgàniques per adaptar els microambients de reacció per a la producció altament selectiva de productes específics de C2 + mitjançant electròlisi de CO.

La investigació obre noves possibilitats per a la utilització del CO2 i la producció de productes químics valuosos mitjançant processos eficients d'electròlisi. En millorar la selectivitat i el rendiment, aquesta estratègia contribueix al desenvolupament de tecnologies sostenibles i econòmicament viables per a l'aprofitament del carboni.

Font: Acadèmia Xinesa de Ciències