Un viatge a l'asteroide 16 Psyche: explorant el naixement del sistema solar

Una fotografia astronòmica recent ha captat l'atenció tant dels científics com dels entusiastes de l'espai. La imatge mostra una petita col·lecció de grava continguda dins d'un recipient metàl·lic, però el que la fa extraordinària és que aquesta grava prové d'un asteroide. Com a restes de material primordial del naixement del Sistema Solar, aquesta mostra té un valor científic important. Ara, una nova nau espacial s'embarca en una missió per explorar un altre asteroide, conegut com 16 Psyche, que consisteix principalment en ferro i metalls relacionats.

La formació del Sistema Solar va ser un procés dramàtic i complex. Les partícules de pols dins del núvol que van donar a llum el Sol i els planetes van començar a unir-se, formant grumolls. Aquests grumolls de vegades van créixer enganxant-se a altres grumolls, però les col·lisions a altes velocitats també van fer que es trenquessin en grava i pols. Les col·lisions ocasionals implicaven cossos més grans, com quan la Terra s'estava formant i va ser colpejada per un objecte de la mida de Mart. Els residus d'aquesta col·lisió van provocar, finalment, la creació tant de la Terra com de la Lluna.

Quan el material va xocar amb un cos celeste en creixement, l'enorme quantitat d'energia generada va alliberar grans quantitats de calor. Això va donar lloc a una esfera de roca fosa, que es va refredar gradualment al llarg de milers de milions d'anys. Fins i tot fins avui, el nucli de la Terra continua calent i parcialment fos. Una part d'aquesta calor prové de la formació del planeta, mentre que la resta prové de la desintegració d'elements radioactius. La pols que va donar forma als planetes consistia en diversos minerals de roca, gel, ferro, níquel i metalls relacionats, juntament amb restes d'elements pesants, inclosos els radioactius.

La presència de ferro i els seus parents als núvols de pols còsmic és una conseqüència de la producció d'energia dins de les estrelles. Aquests elements són el punt final de les reaccions de fusió a les estrelles, que requereixen una quantitat immensa d'energia per produir qualsevol cosa més enllà d'ells. En conseqüència, quan les estrelles col·lapsen i exploten, alliberen ferro i altres elements pesants a l'univers. Aquest procés dóna lloc a la formació d'elements més pesats com l'or, la plata, el plom i diversos isòtops radioactius.

A mesura que es forma un nou planeta, la barreja de materials fosos no es combina fàcilment. Els minerals més lleugers, com el silici i l'alumini, pugen a la superfície del planeta, mentre que el ferro, el magnesi i els metalls relacionats més pesats s'enfonsen cap al centre. En cas d'una col·lisió destructiva amb un altre planeta, és possible que el nucli metàl·lic sobrevisqui i es converteixi en un asteroide. Aquest asteroide consistiria principalment en níquel i ferro, juntament amb petites quantitats d'altres elements pesants.

Hi ha dues raons significatives per les quals l'estudi d'un asteroide de níquel/ferro com 16 Psyche és interessant. En primer lloc, proporciona una mostra accessible del nucli inabastable de la Terra, oferint informació valuosa sobre la formació del nostre món i altres planetes rocosos. En segon lloc, a mesura que els humans s'aventuren a establir bases a la Lluna i altres cossos celestes, disposar de recursos essencials fàcilment disponibles esdevé crucial. Tot i que l'aigua està àmpliament disponible a l'espai, els materials de construcció com l'acer són pesats i complicats de transportar des de la Terra. Per tant, trobar aquests recursos in situ simplificaria significativament les futures missions espacials i reduiria els costos.

En aprofundir en la composició i les característiques d'asteroides com 16 Psyche, els científics estan desvelant els secrets del naixement del Sistema Solar i obrint el camí per a futurs esforços d'exploració espacial i colonització.

