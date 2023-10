El nou satèl·lit d'observació de la Terra captura imatges detallades de les temperatures superficials

Un nou satèl·lit d'observació de la Terra ha capturat les primeres imatges que proporcionen detalls sense precedents sobre com canvien les temperatures a la superfície del planeta. El satèl·lit, anomenat HOTSAT-1, va ser desenvolupat i operat per SatVu, una empresa amb seu a Londres.

Les imatges preses per HOTSAT-1 mostren diferències de temperatura a Las Vegas i Chicago amb una resolució de 33 peus (10 metres). La càmera del satèl·lit fins i tot és capaç de capturar seqüències de vídeo curtes. Una de les imatges publicades inclou una signatura tèrmica d'una locomotora que viatja per la línia de ferrocarril principal de Chicago.

Un altre conjunt d'imatges revela la petjada tèrmica detallada dels incendis forestals als Territoris del Nord-oest del Canadà. L'alta resolució proporcionada per HOTSAT-1 pot ajudar els bombers a controlar l'avanç dels fronts de foc a prop de zones poblades.

La qualitat d'imatge d'HOTSAT-1 ha superat les expectatives de la companyia, segons Tobias Reinicke, director tècnic i cofundador de SatVu. Les missions d'imatge tèrmica anteriors, com ara els satèl·lits Landsat de la NASA i els satèl·lits Sentinel europeus, només van recollir dades a resolucions gruixudes que van des dels 100 als 1,000 metres (330 a 3,300 peus). HOTSAT-1 és la primera missió comercial que captura dades tèrmiques a una resolució inferior a 10 metres (33 peus).

Les diferències de temperatura d'alta resolució observades per HOTSAT-1 poden proporcionar informació valuosa per als urbanistes. Entendre com la calor s'escapa dels edificis, les canonades i les fàbriques els pot ajudar a dissenyar infraestructures més eficients energèticament per mitigar el canvi climàtic.

Mentre que els satèl·lits observen habitualment la superfície de la Terra en llum visible, HOTSAT-1 detecta calor (llum infraroja) en l'espectre tèrmic. Detectar la calor des de l'espai és més difícil a causa de la longitud d'ona més llarga del senyal. Tanmateix, la tecnologia d'obturació lenta de l'HOTSAT-1 permet obtenir imatges més clares i detallades.

HOTSAT-1 es va posar en òrbita al juny i segueix una òrbita polar que li permet capturar imatges de tots els punts de la Terra aproximadament a la mateixa hora cada dia. SatVu té previst llançar un segon satèl·lit en aproximadament un any i té la intenció de construir una constel·lació de vuit a 10 satèl·lits. Aquesta constel·lació proporcionarà als científics, urbanistes i altres usuaris un seguiment detallat dels canvis de temperatura diaris a la superfície de la Terra.

Fonts:

El satèl·lit HOTSAT-1 captura temperatures tèrmiques amb una resolució més alta que les missions anteriors. Space.com.

Els satèl·lits observen els incendis forestals al nord-oest canadenc. Space.com.