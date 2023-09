Les simulacions amb superordinadors revelen els orígens dels anells i les llunes de Saturn

Un estudi recent publicat a The Astrophysical Journal ha utilitzat simulacions de superordinadors per proporcionar una explicació de l'origen dels anells de Saturn. La investigació, realitzada per la NASA, la Universitat de Durham i la Universitat de Glasgow, suggereix que els anells es podrien haver format a partir de les restes de dues llunes gelades més petites que van xocar i es van trencar fa uns centenars de milions d'anys. Aquestes llunes progenitores haurien tingut una mida similar a les llunes actuals de Saturn, Dione i Rhea. Alguns dels residus d'aquesta col·lisió també poden haver contribuït a la formació de les llunes actuals de Saturn.

Aquesta nova visió dels orígens dels anells de Saturn va ser possible gràcies a les dades recollides per la nau espacial Cassini, que va passar 13 anys estudiant Saturn i els seus sistemes. Les mesures de Cassini van demostrar que els anells es componen principalment de gel i han acumulat molt poca pols des de la seva formació. Això indica que els anells es van formar relativament recentment en la història del sistema solar.

Per investigar més la formació dels anells, l'equip d'investigació va utilitzar el superordinador COSMA a les instal·lacions DiRAC de la Universitat de Durham. Van realitzar simulacions hidrodinàmiques amb una resolució més de 100 vegades superior a la d'estudis anteriors. En modelar diferents col·lisions entre llunes precursores, els investigadors van obtenir informació valuosa sobre la història del sistema de Saturn.

Les simulacions van revelar que un impacte entre llunes gelades podria haver enviat prou material a prop de Saturn per formar els anells. Aquest escenari naturalment condueix a la creació d'anells rics en gel, ja que la roca del nucli dels cossos en col·lisió es dispersa menys que el gel que hi ha. Aquestes troballes donen suport a la idea que els anells es van originar a partir d'una col·lisió entre dues llunes, en lloc d'altres explicacions alternatives.

En simular diversos escenaris de col·lisió, els investigadors van determinar que una àmplia gamma d'impactes podrien dispersar la quantitat adequada de gel al límit de Roche de Saturn. Aquesta és la regió on la força gravitatòria d'un planeta pot desintegrar cossos més grans de roca o gel. El gel dispers podria establir-se en anells tan gelats com els observats al voltant de Saturn avui.

El doctor Jacob Kegerreis, científic investigador del Centre de Recerca Ames de la NASA, va destacar la importància d'aquestes simulacions per entendre el sistema de Saturn. Va destacar que encara es desconeix molt sobre Saturn i les seves llunes, inclosa la possibilitat d'entorns adequats per a la vida. Les noves simulacions proporcionen una exploració detallada de l'evolució del sistema, aportant llum sobre la joventut geològica dels anells de Saturn.

En general, aquest estudi ofereix proves convincents que els anells i les llunes de Saturn van ser el resultat d'una col·lisió massiva en la història relativament recent del sistema solar. Les simulacions de superordinadors han proporcionat coneixements valuosos sobre la formació d'aquestes característiques celestes, contribuint a la nostra comprensió de la dinàmica i l'evolució del sistema de Saturn.

font:

- LFA Teodoro et al, A Recent Impact Origin of Saturn's Rings and Mid-Size Moons, The Astrophysical Journal (2023).