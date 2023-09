Un nou lipopèptid cíclic modula la immunitat de les plantes: idees d'un estudi de recerca

Un estudi d'investigació recent realitzat per l'equip de recerca de Hai-Lei Wei a l'Acadèmia Xinesa de Ciències Agràries a la Xina ha descobert noves idees sobre la biosíntesi i la modulació de la immunitat de les plantes. L'estudi se centra en un nou lipopèptid cíclic anomenat medpeptina, que és produït per Pseudomonas mediterranea.

Els lipopèptids cíclics (CLP) són metabòlits secundaris multifuncionals produïts per diversos bacteris i s'han identificat com a elicitadors clau de la immunitat de les plantes. No obstant això, els mecanismes subjacents a les interaccions entre els CLP i les plantes s'han mantingut esquius. L'estudi se centra al voltant de la medpeptina, un CLP de 22 aminoàcids que es sintetitza per un grup de gens de pèptids no ribosòmics (NRPS) i regulat per un sistema de detecció de quòrum.

A diferència d'altres CLP, la medpeptina no presenta activitat antimicrobiana. En canvi, indueix la immunitat de la mort de les cèl·lules vegetals i confereix resistència a la infecció bacteriana. Mitjançant l'anàlisi comparativa del transcriptoma i el silenciament gènic induït per virus (VIGS), l'equip d'investigació va identificar candidats específics de senyalització immune implicats en la percepció de medpeptina a Nicotiana benthamiana, una espècie vegetal model.

L'estudi destaca el paper crític d'una proteïna extensina repetida rica en leucina a la paret cel·lular (NbLRX3) i una proteïna quinasa semblant a un receptor (NbRLK25) en la mediació de la mort cel·lular provocada per medpeptina i la resistència a la infecció per patògens. Silenciar aquestes proteïnes va comprometre la resposta immune, destacant la seva importància en els mecanismes de defensa induïts per la medpeptina.

Aquesta investigació proporciona informació valuosa sobre els mecanismes no canònics de la detecció de CLP i el seu impacte en la immunitat de les plantes. La identificació de la medpeptina i el seu mode d'acció únic obre vies per desenvolupar aplicacions biotecnològiques innovadores destinades a millorar la protecció de les malalties vegetals i la productivitat dels cultius.

Entendre les intricades interaccions entre els CLP i les plantes ofereix noves possibilitats per desenvolupar estratègies efectives per millorar la resistència a les malalties de les plantes. Aquests descobriments tenen implicacions importants per a l'agricultura i poden conduir al desenvolupament de mètodes de control de malalties sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Aprofitar el poder de la medpeptina i altres CLP podria revolucionar les estratègies de protecció de plantes, reduir la dependència dels pesticides químics tradicionals i promoure cultius més saludables i resistents.

Font: Enginyeria