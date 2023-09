Un nou estudi revela una visió de l'herència materna de l'ADN mitocondrial

Un estudi recent publicat a la revista Nature Genetics posa de manifest el principi científic bàsic que l'ADN mitocondrial (ADNmt) es transmet exclusivament per la mare. Anteriorment, es creia que l'ADNmt patern s'eliminava després de la fecundació, però aquest estudi va trobar que els espermatozoides madurs no tenien ADNmt intacte.

Investigadors de la Universitat de Salut i Ciència d'Oregon i altres institucions van descobrir que, si bé les cèl·lules espermàtiques porten un petit nombre de mitocondris, no contenen ADNmt. L'esperma també mancava d'una proteïna essencial per al manteniment de l'ADNmt, coneguda com a factor de transcripció mitocondrial A (TFAM).

La raó per la qual els espermatozoides no poden aportar ADNmt encara no està clara, però una teoria és que els espermatozoides utilitzen una quantitat important d'energia mitocondrial durant la fecundació, la qual cosa podria provocar l'acumulació de mutacions en l'ADNmt. En canvi, els ous en desenvolupament coneguts com a oòcits obtenen principalment energia de les cèl·lules circumdants, mantenint així un ADNmt relativament prístim.

L'estudi subratlla la importància de la contribució materna de l'ADNmt per conferir un avantatge evolutiu limitant el risc de mutacions de l'ADNmt que causen malalties en la descendència. Les mutacions de l'ADNmt poden conduir a trastorns potencialment mortals en òrgans amb alta demanda d'energia.

Per abordar la transmissió de trastorns coneguts de l'ADNmt, l'autor corresponent de l'estudi, Shoukhrat Mitalipov, ha estat pioner en un mètode anomenat teràpia de reemplaçament mitocondrial. Aquesta tècnica substitueix l'ADNmt mutant per l'ADNmt sa d'òvuls de donant mitjançant la fecundació in vitro.

Tot i que els assaigs clínics que utilitzen aquest procediment han estat limitats als Estats Units, s'estan duent a terme a l'estranger per prevenir malalties i tractar la infertilitat.

Els investigadors creuen que entendre el paper del TFAM durant la maduració i la fecundació dels espermatozoides podria ser la clau per tractar certs trastorns d'infertilitat i millorar l'eficiència de les tecnologies de reproducció assistida.

Aquest estudi proporciona informació valuosa sobre el mecanisme de l'herència materna de l'ADNmt i les seves implicacions per a la fertilitat humana i la teràpia amb cèl·lules germinals.

font:

Lee, W., et al. (2023) Bases moleculars per a l'herència materna de l'ADN mitocondrial humà. Genètica de la natura. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.