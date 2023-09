El descobriment a Austràlia Occidental pot donar lloc a nous dipòsits de diamants rosats

By

Els investigadors que estudien el jaciment de diamants Argyle a Austràlia Occidental han fet un descobriment important que podria descobrir nous dipòsits de diamants rosats molt buscats, segons un estudi publicat a la revista Nature Communications. La mina de diamants Argyle, que ara està tancada, va ser la font del 90% de les pedres precioses de colors del món. Els diamants rosats de la màxima qualitat poden arribar a aconseguir desenes de milions de dòlars.

Utilitzant làsers per analitzar minerals i roques extretes del jaciment d'Argyle, els investigadors van trobar que el lloc on es van formar els diamants rosats està associat amb la ruptura d'un antic supercontinent anomenat Nuna, que va ocórrer fa aproximadament 1.3 milions d'anys. La zona on es troba la mina va experimentar un estirament durant aquesta ruptura, creant buits a l'escorça terrestre que van permetre que el magma viatgés a la superfície, portant amb ell els diamants rosats.

Tradicionalment, els dipòsits de diamants es troben dins de roques volcàniques al mig dels continents antics. No obstant això, perquè els diamants mostrin un color rosat o vermell, han de patir forces intenses de la col·lisió de plaques tectòniques, que alteren les seves estructures cristal·lines. La col·lisió d'Austràlia Occidental i del Nord d'Austràlia fa uns 1.8 milions d'anys va donar lloc a la transformació de diamants incolors en diamants rosats molt per sota de l'escorça terrestre.

L'equip d'investigació va descobrir que els dipòsits d'Argyle tenen 1.3 milions d'anys, cosa que indica que es van formar durant la ruptura del supercontinent Nuna. L'estudi suggereix que les unions dels antics continents, formades durant la ruptura dels supercontinents, poden tenir un paper crucial en la formació de dipòsits de diamants rosats. Aquesta troballa podria guiar els esforços d'exploració en la recerca de nous volcans amb diamants rosats, que podria conduir al descobriment de jaciments similars a Austràlia i altres parts del món.

En resum, els investigadors que estudien el jaciment de diamants Argyle d'Austràlia Occidental han identificat les condicions geològiques necessàries per a la formació de diamants rosats. La ruptura de l'antic supercontinent Nuna va crear buits a l'escorça terrestre, permetent al magma portar diamants rosats a la superfície. El descobriment suggereix que les conjuncions dels continents antics poden ser la clau per trobar nous dipòsits de diamants rosats.