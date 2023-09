Pink Diamond Discovery ofereix informació sobre el procés de formació

Els investigadors que estudien el dipòsit de diamants Argyle d'Austràlia Occidental han obtingut noves idees sobre la formació de diamants rosats i altres varietats de color, segons un estudi publicat a la revista Nature Communications. La mina Argyle, que ha representat el 90% dels diamants rosats del món, ara està tancada, cosa que fa que aquestes gemmes siguin encara més rares i valuoses. Els diamants rosats polits de la màxima qualitat poden aconseguir preus de desenes de milions de dòlars.

L'estudi es va centrar a entendre les condicions geològiques necessàries per a la formació de diamants rosats. Mitjançant l'anàlisi de mostres de la mina Argyle, els científics van poder identificar les condicions específiques necessàries perquè es desenvolupin aquestes gemmes rares. Aquest coneixement podria conduir potencialment al descobriment de nous jaciments de diamants rosats en altres zones.

Els diamants rosats es formen sota pressió extrema i altes temperatures a les profunditats del mantell terrestre. Estan composts de carboni pur, igual que els diamants blancs, però el seu color únic prové de la presència d'una estructura atòmica rara que absorbeix la llum verda. El procés exacte de com els diamants rosats adquireixen el seu color encara és en gran mesura un misteri, però aquesta investigació recent apropa els científics a desentranyar l'enigma.

La mina Argyle, amb les seves grans reserves de diamants rosats, ha estat una font important d'aquestes valuoses pedres precioses durant diverses dècades. El seu tancament el novembre de 2020 va marcar el final d'una era per a la indústria del diamant, augmentant la conveniència i el valor dels diamants roses existents.

Tot i que l'estudi ofereix coneixements importants sobre el procés de formació dels diamants rosats, es necessiten més investigacions per entendre completament les condicions necessàries per a la seva creació. No obstant això, aquest descobriment aporta noves esperances per al futur descobriment de jaciments de diamants rosats en altres llocs del món.

