La nova investigació pretén reduir els efectes secundaris de la nanotecnologia en medicina

Un estudi recent publicat a Nature Nanotechnology suggereix una estratègia per minimitzar els efectes secundaris negatius associats a la injecció intravenosa de nanopartícules que s'utilitzen habitualment en medicina. Quan s'injecten nanopartícules al cos, poden activar una part del sistema immunitari anomenada complement. El complement és un grup de proteïnes que reconeixen i neutralitzen substàncies estranyes, incloses les nanopartícules. Aquesta resposta immune pot provocar efectes secundaris com ara dificultat per respirar, ritme cardíac elevat, febre, hipotensió i fins i tot xoc anafilàctic.

Els investigadors, dirigits pel professor Dmitri Simberg de la Facultat de Farmàcia Skaggs de la Universitat de Colorado, pretenien comprendre millor i trobar una solució per prevenir aquests efectes secundaris. Van col·laborar amb el doctor Michael Holers de la Facultat de Medicina de la Universitat de Colorado per estudiar l'impacte dels inhibidors del complement injectats amb nanopartícules en models animals.

L'estudi es va centrar en un grup específic d'inhibidors del complement anomenats "reguladors". Els investigadors van trobar que aquests reguladors inhibien eficaçment l'activació del complement per part de nanopartícules tant en sèrum humà in vitro com en models animals. Injectant els reguladors a dosis molt baixes, van poder bloquejar de manera completa i segura l'activació del complement per part de nanopartícules en els models animals.

A més, els investigadors van descobrir que només una petita fracció de nanopartícules que entraven a la sang en una injecció estàndard activaven realment el complement. Aquesta troballa suggereix que els reguladors del complement poden treballar ràpidament per mitigar l'activació immune quan les nanopartícules comencen a activar el complement.

Aquests resultats proporcionen una millor comprensió de com els reguladors del complement poden ajudar el cos a respondre de manera més favorable a les nanopartícules. L'equip d'investigació creu que una exploració addicional de l'ús de reguladors amb nanopartícules podria millorar l'eficàcia i la tolerabilitat de les terapèutiques i les vacunes basades en la nanotecnologia.

El següent pas per als investigadors és provar els inhibidors del complement amb múltiples nanopartícules i en diferents models de malaltia per entendre completament el potencial d'aquest enfocament. L'objectiu final és aplicar aquesta investigació en un entorn clínic.

En general, aquest estudi ofereix una estratègia prometedora per mitigar els efectes secundaris negatius associats a l'ús de nanopartícules en medicina. En comprendre i controlar l'activació del complement, el potencial de la nanotecnologia en els tractaments mèdics es pot maximitzar alhora que es minimitzen les reaccions adverses.

font:

Nanotecnologia de la natura (2023). Inhibició de les respostes agudes del complement cap a nanopartícules injectades en bolus mitjançant proteïnes reguladores de curta circulació dirigides. DOI: 10.1038/s41565-023-01514-z