Una nova investigació revela que els bacteris marins van perdre flagels i altres trets en tornar a l'oceà

Un estudi recent realitzat pel Departament d'Energia Joint Genome Institute dels EUA, en col·laboració amb investigadors de la Universitat de Nevada, Las Vegas, ha descobert descobriments sorprenents sobre bacteris del fílum Chloroflexota. Es va trobar que aquests bacteris, coneguts per la seva capacitat per descompondre els contaminants i reciclar carboni, tenien flagels a les aigües termals, però van perdre aquesta característica quan van evolucionar per habitar entorns marins fa centenars de milions d'anys.

Els investigadors es van centrar específicament en una classe de Chloroflexota anomenada Dehalococcoidia, que té la capacitat de degradar els productes químics nocius que es troben en pesticides i refrigerants. Mitjançant la seqüenciació del genoma i la metagenòmica, van descobrir que els Dehalococcoidia que habitaven les aigües termals posseïen flagels, una característica no coneguda anteriorment a Chloroflexota. En canvi, els seus homòlegs oceànics no tenien flagels, cosa que suggereix que aquestes estructures es van perdre durant l'adaptació evolutiva als ambients marins.

L'estudi també va revelar altres trets sorprenents a l'aigua termal Dehalococcoidia. Alguns d'aquests trets havien desaparegut en bacteris que havien evolucionat per viure a l'oceà, mentre que restaven restes d'altres trets. Per exemple, tant les aigües termals com les Dehalococcoidia que viuen als oceans van mostrar una pèrdua de parets cel·lulars i un patró complex d'evolució per als gens relacionats amb l'alimentació de compostos vegetals. Això suggereix que aquests bacteris probablement depenen de la cooperació amb altres microorganismes de la seva comunitat per trencar el material vegetal.

A més, els investigadors van trobar que l'aigua termal Dehalococcoidia tenia enzims per sintetitzar o degradar les hormones vegetals, cosa que indica que els seus homòlegs terrestres poden tenir la capacitat de manipular el creixement de les plantes.

Entendre la història evolutiva i les característiques úniques dels bacteris Chloroflexota podria tenir implicacions importants per a l'enginyeria de microorganismes per a aplicacions com la producció de biocombustibles. Aprofitant les seves diverses capacitats metabòliques, els científics poden ser capaços de desenvolupar processos més sostenibles i eficients en diverses indústries.

Estudis addicionals sobre aquests bacteris podrien donar llum sobre l'ús potencial dels processos microbians en la producció de biocombustibles i altres aplicacions sostenibles.

Font: Marike Palmer et al, Thermophilic Dehalococcoidia amb trets inusuals il·luminen un passat inesperat, The ISME Journal (2023).