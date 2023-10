Superbolts: desvelant els misteris darrere dels llamps més poderosos de la natura

Un estudi innovador realitzat per investigadors de la Universitat Hebrea de Jerusalem i la Universitat de Washington ha posat llum sobre l'enigmàtic fenomen dels superbolts. Aquests llamps rars i sorprenentment poderosos, que representen menys de l'1 per cent de tots els llamps, poden alliberar fins a mil vegades més energia que els cops habituals.

L'estudi, que inclou dades de caigudes de llamps recollides entre el 2010 i el 2018 de la xarxa mundial de localització de llamps mundials, ha descobert un factor crucial que contribueix a l'aparició de superbolts. Les troballes revelen que la proximitat de la zona de càrrega elèctrica d'un núvol de tempesta a la superfície de la terra o de l'oceà augmenta la probabilitat de superbolts.

Els científics han observat anteriorment que regions com l'oceà Atlàntic nord-est, el mar Mediterrani i l'altiplà de l'Altiplano al Perú i Bolívia tenen una freqüència més alta de llamps superbolt. Aquestes zones es caracteritzen per distàncies curtes entre la zona de càrrega i les aigües fredes de l'oceà o les superfícies muntanyoses d'alta altitud.

L'explicació rau en el fet que la zona de càrrega, on es produeix l'electrificació, es crea per sobre del nivell de temperatura de l'aire de 0 °C (32 °F). L'aire fred sobre l'oceà apropa aquest nivell a la superfície, mentre que les muntanyes d'altitud més alta fan que l'aire pugi, provocant un refredament i una proximitat del nivell de 0 °C a la superfície. La distància més curta entre la zona de càrrega i la superfície de la terra o de l'oceà redueix la resistència elèctrica, donant lloc a un corrent més alt i llamps més intensos.

Utilitzant diversos paràmetres de dades, com ara l'alçada de la superfície de la terra i de l'aigua, l'alçada de la zona de càrrega, la temperatura dels núvols a diferents nivells i les concentracions d'aerosols als núvols, els investigadors van construir un mapa global que va destacar la relació entre aquests factors i la força del llamp. Sorprenentment, no van trobar cap correlació entre els llamps de superbolt i les barreges d'aerosols, com la pols del desert, contradient estudis anteriors.

Entendre la mecànica dels superbolts no només és crucial per predir la seva aparició i minimitzar els danys potencials a estructures i vaixells, sinó també per comprendre l'impacte del canvi climàtic. Es necessiten més investigacions per determinar si un planeta que s'escalfa provocarà un augment o una disminució dels llamps superbolt i com els canvis de temperatura i humitat influiran en aquests esdeveniments. L'equip també té previst investigar altres factors que poden contribuir a la formació de superbolts, com ara les variacions en el cicle solar o el camp magnètic terrestre.

Aquest estudi suposa un pas endavant significatiu per desvelar els misteris que envolten els superbolts, proporcionant als científics un gran avenç i una imatge més clara de la seva aparició. Tot i que hi ha molt més per explorar, aquestes troballes serveixen com una peça important del trencaclosques, motivant més investigacions per ampliar la nostra comprensió d'aquests extraordinaris fenòmens naturals.

Font: La investigació s'ha publicat al Journal of Geophysical Research Atmospheres.