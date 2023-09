Explorant els cicles autocatalítics: cap a la comprensió dels orígens de la vida

By

L'autocatàlisi té un paper crucial en la replicació i la sostenibilitat de la vida. Un equip de científics de la Universitat de Wisconsin-Madison ha dut a terme un estudi per entendre els principis fonamentals subjacents a l'autocatàlisi i les seves possibles implicacions per a la recerca de vida més enllà de la Terra.

L'autocatàlisi fa referència a una reacció química on el producte de la reacció actua com a catalitzador de la mateixa reacció. En altres paraules, la reacció és autosostenible i autopromocionant. Els investigadors s'han centrat específicament en una classe de cicles autocatalítics anomenats cicles autocatalítics basats en la proporció (CompAC).

Els investigadors defineixen primer el concepte de comproporció en els CompAC. La proporció implica la reacció entre una forma oxidada d'un element o compost, denotada com a Mhi, i una forma reduïda, denotada com a MLo, donant lloc a la formació de dos MMed d'estat intermedi i els productes de rebuig associats, denominats XComp,M. L'estequiometria d'aquesta reacció pot variar i, en alguns casos, també poden intervenir espècies alimentàries addicionals.

A continuació, l'equip explora dos processos auxiliars que es poden produir en els CompAC: processos auxiliars oxidatius i reductors. El procés oxidatiu utilitza un oxidant per convertir MMed en Mhi, donant lloc a la formació d'un CompAC oxidatiu. D'altra banda, el procés reductor implica un reductor que redueix MMed a MLo, formant un CompAC reductor.

Per entendre millor aquests cicles, els investigadors han codificat per colors diversos components. Es subratllen els autocatalitzadors, que tenen un paper fonamental en els cicles. Les M d'estat intermedi es destaquen en morat, vermell i daurat per representar els seus estats més oxidat, intermedi i més reduït, respectivament. L'oxidant i el reductor, implicats en els processos auxiliars, es destaquen en blau i verd, respectivament.

La comprensió dels principis dels cicles autocatalítics no només fa llum sobre la complexitat de la vida a la Terra, sinó que també proporciona informació valuosa sobre les condicions potencials necessàries perquè la vida sorgeixi en altres llocs de l'univers. En identificar les condicions més probables per a l'autocatàlisi, els científics poden centrar la seva recerca de vida en planetes que presenten característiques similars i potencial per a reaccions químiques autosostenibles.

Aquesta investigació contribueix a l'exploració contínua dels orígens de la vida i la possibilitat de trobar formes de vida extraterrestres. En ampliar el nostre coneixement dels principis fonamentals subjacents a la replicació i la sostenibilitat de la vida, ens acostem un pas més a desvelar els misteris de l'univers.

Fonts:

– Universitat de Wisconsin-Madison