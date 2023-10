Nou llibre de cuina de guies de receptes químiques Cerca vida extraterrestre

Els científics han compilat una llista completa de receptes químiques que tenen el potencial de formar vida, que poden guiar la recerca de vida en exoplanetes llunyans. Aquestes receptes impliquen combinacions de molècules de tota la taula periòdica i generen patrons de reaccions d'autoreproducció coneguts com a reaccions autocatalítiques.

Les reaccions autocatalítiques fomenten l'ocurrència repetida de la mateixa reacció i es consideren crucials per mantenir la vida. Els investigadors han identificat 270 combinacions de molècules que tenen el potencial d'autocatàlisi sostinguda. Aquestes receptes poden ajudar els científics a simular les condicions observades en exoplanetes llunyans i a investigar el potencial de vida.

Tot i que potser mai no serà possible conèixer definitivament com es va originar la vida a la Terra, els investigadors creuen que recreant les condicions planetàries en un tub d'assaig, poden entendre la dinàmica de mantenir la vida en primer lloc. Mitjançant l'ús de la llista de receptes recentment publicada, els científics poden investigar el potencial de vida als exoplanetes simulant les condicions observades en aquests mons llunyans.

La investigació també té implicacions per filtrar exoplanetes on potser no hi ha vida. En comprendre el tipus de reaccions químiques que tenen lloc en un entorn abiòtic o prebiòtic, els científics poden identificar amb més facilitat les biosignatures falses positives. Aquest coneixement ajudarà a restringir la recerca d'exoplanetes habitables i centrar els esforços en aquells amb més potencial per acollir vida.

En general, aquest llibre de cuina complet de receptes químiques proporciona informació valuosa sobre les bioquímiques potencials que podrien existir més enllà de la Terra. Obre noves vies per a l'exploració de la vida a l'univers i millora la nostra comprensió de les condicions necessàries perquè la vida sorgeixi.

